El PSOE acusa al PP de pasar de pagar "sobres en B" a seguir haciendo lo propio con los trabajadores inmigrantes

Archivo - La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa en la sede nacional del partido en Ferraz - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha defendido este lunes que el PP rechaza la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno porque prefiere seguir pagando en B a los trabajadores, como hacía con los sobres en el marco de la 'Operación Gürtel'.

"Prefiere trabajadores en B que no tengan contratos, que no tengan derechos y que no tengan voz", ha denunciado Mínguez en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

La dirigente socialista ha comenzado tildando de "buena noticia" que este lunes arranque la regularización de trabajadores inmigrantes porque considera que este tipo de medidas "dignifica" España y lo hace "un país mejor".

Pero ha lamentado que el PP se haya "enredado" con la letra B y pretenda pasar ahora de la 'caja B' de la 'Gürtel' al "empleo B'. "Quieren que sigan en B lo que pagan sobres en B", ha resumido Mínguez.