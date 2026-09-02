PSOE acusa al PP de "sacar rédito político" en las concentraciones por Ceuta: "Estar con Ceuta no es utilizar su dolor"

Archivo - La secretaria de Organziación del PSOE, Rebeca Torró, en una rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal en Ferraz. - EVA ERCOLANESE - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha acusado al Partido Popular de sólo querer "sacar rédito político" y "azuzar la crispación" en las concentraciones convocadas este miércoles alrededor de España en apoyo a Ceuta; defendiendo que "estar con Ceuta no es utilizar su dolor contra el Gobierno".

"Hoy hemos vuelto a comprobar lo que todos sabíamos y el PP quiso camuflar: no eran concentraciones de apoyo a Ceuta, eran concentraciones contra el Gobierno, plagadas de insultos y de gestos fascistas. Cuando una situación tan grave se utiliza solo para desgastar al Gobierno y a su presidente queda demostrado que quien menos le importa al PP es Ceuta y los ceutíes", ha trasladado el partido en un comunicado.

La formación socialista ha reivindicado así que "estar con Ceuta no es utilizar su dolor contra el Gobierno ni ponerse detrás de una pancarta" sino "estar cuando necesita ayuda", asegurando que el Ejecutivo "estuvo ayer, está hoy y seguirá estando mañana, con hechos": "El Consejo de Ministros aprobó el martes un plan de choque que moviliza 309 millones de euros en apenas cuatro meses, el equivalente al 16% del PIB anual de Ceuta".

"Durante los últimos siete años, el Gobierno ha destinado 430 millones al refuerzo y financiación de los servicios públicos y otros 70 millones a infraestructuras, además del Plan Integral de Desarrollo de 2022. El Gobierno gobierna: aporta recursos, coordina administraciones y ofrece soluciones", celebran desde la formación.

Ante ello, cuestionan "cuál ha sido la propuesta del PP", argumentando que ésta es "odio, odio y más odio". "Ninguna solución más allá de pedir elecciones y manifestarse junto a la ultraderecha, junto a quienes han llegado a pedir 'cazar a los migrantes. Uno a uno. Pam, pam, pam'", han criticado, reprochando que, a su juicio, los 'populares' no ofrecen "ni una propuesta".

"Ruido, bulos y utilización política de una situación que exige una responsabilidad que se les queda grande. Feijóo dice estar con Ceuta, pero cuando Ceuta necesita solidaridad y se pide a las comunidades gobernadas por el PP que colaboren en la acogida de menores, dicen que no", lamentan.

Con todo, desde el PSOE han denunciado "los ataques y los insultos sufridos por los profesionales de los medios de comunicación" durante las manifestaciones: "Atacar a la prensa por hacer su trabajo es intolerable en democracia, esperamos una condena clara y sin matices del Partido Popular y de Feijóo".

"Agresiones a periodistas, saludos nazis y grupos ultras encapuchados. El propósito del PP nunca fue solidarizarse con Ceuta, sino azuzar la crispación y sacar rédito político de la tragedia. El odio no ayuda a Ceuta. Ayudar a Ceuta es poner recursos, coordinar administraciones y ofrecer soluciones, como lo ha hecho y seguirá haciendo el Gobierno de España", ha sentenciado la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.