El PSOE admite pagos en efectivo a Ábalos y sostiene que "todos" están justificados con comprobantes

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE admite haber efectuado pagos tanto en efectivo como por transferencia al ex secretario de Organización José Luis Ábalos, pero defiende que todos ellos están justificados mediante comprobantes, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) señalase en un informe que el exdirigente recibió cantidades que no cuadran con los datos facilitados por el partido.

"Todos los pagos vía caja tienen sus comprobantes de gastos y están justificados . Como hemos dicho en infinidad de ocasiones, las cuentas del PSOE están aprobadas por el Tribunal de Cuentas, incluidos estos pagos, y auditadas de forma externa", señalan desde Ferraz.

No obstante, la UCO señala en el informe conocido este viernes que en algunos casos existe correlación entre la documentación aportada por el PSOE y los mensajes de los implicados sobre entregas de dinero. En otros supuestos, por el contrario, "no se ha podido confirmar dicha correspondencia, quedando las cantidades entregadas reflejadas únicamente en las conversaciones recuperadas", señala el documento al que ha tenido acceso Europa Press.

En todo caso, para los socialistas el informe de la UCO demuestra "la absoluta transparencia con la que ha actuado el PSOE en este proceso" así como su colaboración con la Justicia y "el absoluto rigor y legalidad de sus cuentas", añaden.

En ese sentido señalan que ha sido el propio PSOE el que ha reconocido estos pagos a Ábalos "via caja y vía transferencia contra los justificantes de gastos presentados". Insisten por tanto en que ha sido el partido el que comunicó este extremo "con total transparencia".

Asimismo reiteran que sus cuentas son transparentes y acordes con la legalidad y por tanto afirmar que el PSOE ha pagado de forma irregular a Ábalos o a otra persona "es una calumnia", advierten. "Los pagos a José Luis Ábalos son gastos remunerados vía caja contra los justificantes presentados por él ante el PSOE", insisten.

