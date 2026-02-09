El Gobierno señala que el adelanto electoral la salió "mal" a Azcón y cuestiona a Feijóo por no poner "freno" a Vox

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que al candidato del PP a la reelección en Aragón, Jorge Azcón, le ha salido "mal" el adelanto electoral, a la vez que ha mostrado su preocupación por el ascenso de la ultraderecha, en referencia a Vox, que ha doblado parlamentarios en los comicios del 8 de febrero.

En una entrevista en 'Cadena SER Canarias', que ha recogido Europa Press, el ministro también ha reconocido el mal resultado de la candidata del PSOE, Pilar Alegría, si bien ha reprochado a Azcón que adelantó los comicios "creyendo que le iba a venir mejor" y "el resultado le ha salido mal".

"Le ha salido mal porque quien gana, quien dobla en escaños, es la ultraderecha de la que antes dependía y ahora depende más", ha advertido Torres, al tiempo que ha cuestionado la estrategia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien cree que se ha equivocado "gravemente" con su estrategia y "obsesión" de "ser como sea presidente del Gobierno de España".

Respecto al PSOE en Aragón, que iguala su peor resultado en 18 escaños, el también líder socialista canario ha reconocido el retroceso en los apoyos, si bien cree que la candidata tuvo "poco tiempo" para prepararse la campaña tras salir del Gobierno.

Respecto al PP, Torres ha reprochado a Azcón que saliera "muy impostado y muy forzado" en su valoración de los comicios del 8 de febrero, porque, en su opinión, "sabe perfectamente que ha sido un error tremendo" adelantar las elecciones "y lo preocupante es que la ultraderecha crece".

Preguntado por si cree que los resultados en Aragón son extraploables a unas elecciones generales, Torres ha defendido, por ejemplo, que en Canarias el PSOE es primera opción según los sondeos y que en Cataluña ganó el PSC de Salvador Illa pese a que "decían que Pedro Sánchez estaba de capa caída tras algunas derrotas previas". "Son elecciones diferentes, y ya veremos qué ocurre en 2027", ha sentenciado.

MARCAR DISTANCIAS

En este contexto, Torres ha pedido a Feijóo que siga el ejemplo de otros conservadores, que le "ponen el freno" a la ultraderecha y "marcan distancia". Así, ha citado el caso de Portugal, cuyas elecciones presidenciales ganó este domingo el socialista António José Seguro, y donde un "ultraconservador" ha dado el 'sorpasso' al PP luso.

"Y Feijóo no lo está viendo. Es que no está viendo que hasta Vox, en Canarias, pueda acercarse muy al lado de la tercera fuerza que es el Partido Popular, incluso poder superarlo", ha avisado el ministro, que ha insistido en que los 'populares' no son conscientes "de que el peligro es la vuelta a los postulados fascistas".

Al respecto, ha afeado al secretario general del PP, Miguel Tellado, su defensa a Vito Quiles, invitado al acto de cierre de campaña de Azcón. "Ayer Pilar Alegría salió haciendo autocrítica y Azcón sale atacando atacándola. Si no se da cuenta quién le está adelantando por la ultra derecha...", ha indicado.