El PSOE aplaude el mensaje de concordia del Papa pero discrepa sobre aborto y eutanasia

(I-D) El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante la visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha elogiado el discurso del Papa León XIV en el Hemiciclo de la Cámara Baja, en especial los pasajes a favor de la convivencia y la concordia aunque admite que como partido "laico" no comparte las críticas que ha lanzado al aborto y la eutanasia.

"No compartimos el 100% de sus palabras, nosotros somos una organización laica y él es el representante de la Iglesia Católica, pero sí compartimos lo fundamental", ha indicado en declaraciones a los periodistas en el patio del Congreso tras la intervención del Pontífice en Las Cortes, uno de los actos más importantes de su visita apostólica a España.

López ha expresado el desacuerdo de los socialistas a la defensa que ha hecho el Papa del "no al aborto y no a la eutanasia" haciendo hincapié en que, desde su "posición laica", el PSOE ha legislado para que ambos sean posibles en España.

Sin embargo, el portavoz socialista ha dicho que comparten "el eje" del discurso del Pontífice desde que llegó a España, es decir "el humanismo: poner a las personas en el centro de la actividad política económica y social", ha destacado.

En ese sentido, ha aplaudido que dedicara una parte "importante" de su discurso a la "acogida de los emigrantes", al trabajo en origen, el combate a las mafias, así como a la integración y la formación de los migrantes, en línea con las tesis que defiende su partido.

Asegura además que comparten su mensaje a favor de la convivencia y la concordia y suscribe que las diferencias, en democracia, deben tratarse a través del diálogo, la búsqueda de acuerdos y el entendimiento y no mediante la "confrontación" y la definición del adversario "como el enemigo a batir".

En ese sentido se ha quejado de que que algunos diputados de la oposición no aplaudieran la intervención previa de la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol "como si fuera la enemiga" cuando, dice, hizo un discurso "absolutamente institucional".

Patxi López también ha mostrado sintonía con los mensajes del Papa sobre inteligencia artificial, el tema de su primera encíclica, que ve como una oportunidad para avanzar en igualdad aunque los poderosos, que son sus actuales propietarios, puedan utilizarlas para ahondar más en las desigualdades.

También coinciden en el mensaje "de paz" y de "no a la guerra" que, dice, avala los derechos humanos, el derecho internacional y la diplomacia como herramienta para resolver los conflictos. En ese sentido ha criticado a la oposición por aplaudir las palabras del Pontífice, pero no respaldar la posición del Ejecutivo. "Espero que tengan propósito de enmienda", ha señalado.