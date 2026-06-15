El PSOE atribuye a Cerdán los viajes pagados a Leire Díez y desvincula al resto de la Ejecutiva y a la gerente

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la presidenta del partido, Cristina Narbona- PSOE / EVA ERCOLANESE

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha responsabilizado a su antecesor, Santos Cerdán, por el pago de viajes a la exmilitante Leire Díez y sostiene que no tenía que pedir autorización a nadie más, al tiempo que ha defendido al resto de integrantes de la Ejecutiva Federal y a la gerente, que, a su juicio, no estaban al tanto de presuntas irregularidades.

Además ha negado que el PSOE pagara 53.000 euros al abogado Jacobo Teijelo, señalando que una vez Cerdán dejó el puesto, también se terminó el contrato de asesoría jurídica que tenía con este bufete.

Torró considera que la llamada 'fontanera' del PSOE ahora es conocida por todo el mundo pero entonces pasaba "desapercibida" como otros muchos militantes a los que, dice, se les han podido pagar viajes y dietas, según ha indicado en una rueda de prensa desde Ferraz tras la reunión semanal de la Ejecutiva.

En todo caso, en una rueda de prensa desde Ferraz Torró ha reducido las presuntas irregularidades de Cerdán a un "comportamiento individual" que no conocían el resto de integrantes de la Ejecutiva Federal porque ninguno hubiese tolerado que actuase "al margen de la legalidad".

La 'número tres' del PSOE ha hecho estas declaraciones después de un nuevo informe de la Unidad Central Opertativa (UCO) de la Guardia Civil conocido este mismo lunes en el que señala que Cerdán dio la orden de que "cualquier viaje" solicitado por Díez se autorizase y se pagase con recursos del partido.

NO HAY CONTRATOS CON LEIRE

Además ha vuelto a defender a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que "tiene todo el apoyo de la dirección", dice porque firmó contratos "legales" y "formales" dedicados a la gestión y el servicio diario del partido.

En ese sentido ha recalcado que el PSOE no tenía "ninguna relación contractual" con ella y por tanto desde Ferraz "no se ha tramitado ningún pago que tuviese como objeto pagarle a Leire Díez.

"Todos los contratos que se han ejecutado y formalizado en Ferraz tienen por objeto servicios ordinarios de un partido político como es una asistencia jurídica o una consultoría", ha defendido, insitiendo en la posible responsabilidad de Cerdán, en el caso de que alguno de esos contratos se utilizase para vehicular pagos a la exmilitante.

NO HAN PAGADO LOS ABOGADOS DE CERDÁN

En la misma línea, Torró ha negado que el PSOE haya pagado los abogados de Cerdán, una vez que este abandonó su cargo en el partido. En su informe, la UCO dice que en la documentación remitida por el partido no aparece el pago de 53.000 euros al abogado de la presunta trama y Torró ha explicado que no aparece porque esos pagos nunca se hicieron.

Así, ha indicado que Cerdán contaba con contratos de asistencia jurídica mientras era secretario de Organización, como es habitual, pero estos "cesaron" cuando salió de Ferraz. "Por tanto, no podemos aportar aquello que no existe", ha indicado ante el señalamiento de la UCO.

NO VE MOTIVOS PARA IMPUTAR AL PSOE NI A SÁNCHEZ

Torró considera por tanto que no hay "ningún motivo para imputar al PSOE" en el 'caso Leire Díez' porque el partido y sus trabajadores han actuado "en cumplimiento de sus competencias y de la ley". Tampoco al presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, quien, asegura, "no ha formado parte de ninguna de las actuaciones que estamos conociendo".

"No ha conocido ninguna de las andanzas que estas personas hayan podido realizar" insiste, y por tanto serán "otros" quienes tendrán que responder de las acciones que han llevado a cabo "individualmente", según ha reiterado.

Por otro lado, Torró ha insistido en que no descartan presentar una denuncia contra Díez, aunque considera que el proceso judicial tiene que avanzar. En este momento hay indicios y no hechos probados, apunta, por lo que pide ser "prudentes".