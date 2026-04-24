El PSOE carga contra los pactos PP-Vox por ser un modelo "excluyente" que "choca de frente" con la Constitución

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, en la sede del PSOE, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha cargado este viernes contra los pactos del PP y Vox por considerarlo un modelo "excluyente" que "choca de frente" con la Constitución y con los principios básicos de convivencia democrática.

Según han indicado fuentes socialistas en un comunicado recogido por Europa Press, dichos pactos "rompen la igualdad entre ciudadanos". "Señalan a unos frente a otros, establecen categorías de derechos y abren la puerta a una quiebra del principio de igualdad", han expresado.

Desde Ferraz advierten que PP y Vox "empiezan con inmigración" pero que "mañana serán otros colectivos", refiriéndose al LGTBI, mujeres o asociaciones sociales. "Cualquiera que no encaje en su modelo excluyente", han aseverado.

Finalmente han tildado estos pactos como una "estrategia para debilitar derechos y dejar desprotegidos a los más vulnerables" y han resumido los acuerdos con lo que han bautizado como las tres 'D': "discriminación, desindustrialización y desmantelamiento".

CONTRA EL "DOGMATISMO ENERGÉTICO"

También ha tachado a ambos partidos de "irresponsables" por "apostar" por combustibles fósiles en un "contexto internacional" que nos hace "más débiles" ante crisis energéticas. Asimismo han asegurado que su "dogmatismo energético" pone en riesgo "la competitividad de nuestra economía y espanta inversiones clave para el futuro industrial de nuestro país".

CRÍTICAS DEL GOBIERNO A LA PRIORIDAD NACIONAL

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha censurado la 'prioridad nacional' del pacto de PP y Vox en Extremadura y ha asegurado que se debe perseguir a los extranjeros ricos que compran ciudades enteras en España expulsando a los vecinos de sus barrios y no a los que vienen a trabajar y pagar un alquiler.

"Prioridad en políticas de vivienda no es el racismo y la xenofobia que proclama el Partido Popular y Vox. La prioridad es que la gente con su trabajo, con su sudor, pueda pagar una casa a precios asequibles en nuestro país", ha expuesto durante una entrevista en TVE recogida por Europa Press.