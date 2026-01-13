El PSOE de Castilla y León acusa al PP de "alentar el conflicto del avispero" por su rechazo al acuerdo UE-Mercosur

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez - PSOE DE CASTILLA Y LEÓN

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha cargado contra la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por su rechazo al acuerdo de la Unión Europea (UE) con Mercosur y ha acusado al PP de "alentar el conflicto del avispero" y "engañar a la ciudadanía".

En declaraciones a los medios de comunicación en el Senado, Martínez ha recordado que se trata de "un acuerdo que avala y firma" la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen. Además, ha insistido en que Castilla y León "necesita que desde la política pública se entienda nuestro territorio" y que esta "se comprometa con hechos".

De ese modo, ha destacado el proyecto de fabricación de drones 'kamikaze' en León por parte de Indra y Edge. "Hoy, mientras el Gobierno de España compromete hechos y realidades con más de 400 puestos de trabajo en dos provincias, León y Valladolid, se vuelve a alentar el conflicto del avispero", ha continuado.

En ese punto, ha vuelto a incidir en que es "el Partido Popular Europeo quien gobierna en Europa de forma mayoritaria por el respaldo de la ciudadanía" y quien "ha puesto encima de la mesa ese acuerdo". "Dejen de engañar a la ciudadanía. Vamos a dejar de hacernos trampas al solitario", ha añadido.

Por último, Martínez ha afirmado que "los hombres de negro de Bruselas" no "son los malvados", sino "quienes están poniendo en la mesa acuerdos contrarios a los intereses de los agricultores".

La consejera de Agricultura, María González Corral, ha rechazado este martes el pacto con Mercosur porque no incluye, ha explicado, el principio de reciprocidad, las cláusulas de "salvaguarda" y el hecho de poder competir en igualdad de condiciones. Por ello, ha convocado este martes al Consejo Regional Agrario para analizar el acuerdo.