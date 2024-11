El PSOE, tras confirmar el Supremo la sentencia sobre los 'Papeles de Bárcenas': "Corrupción, parte intrínseca del PP"

Archivo - El presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez (c), preside la reunión de la Ejecutiva Federal, en la sede del PSOE, a 2 de septiembre de 2024, en Madrid (España).

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha asegurado que la corrupción es una "parte intrínseca" del PP después de que este viernes el Tribunal Supremo (TS) haya confirmando la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) en el caso de los 'Papeles de Bárcenas', avalando la condena por el delito de defraudación tributaria, así como la consideración del PP como responsable civil subsidiario.

"Esta sentencia nos recuerda que la corrupción es una parte intrínseca de la historia del Partido Popular. Pese a que sus dirigentes intenten ahora dar lecciones, no hay día que no recibamos noticias judiciales relacionadas con el PP", han sostenido fuentes socialistas tras la confirmación de la sentencia de la AN, que enjuició la pieza de 'Gürtel' conocida como 'Papeles de Bárcenas'.

Para los socialistas esta decisión --que también reduce las condenas del caso 'Papeles de Bárcenas-- "prueba que el PP contaba con una caja B" en la que se apuntaban "las donaciones privadas recibidas" por esta formación, "cuyo control y gestión llevaba" el extesorero 'popular' Luis Bárcenas.

También demuestra, según el PSOE, que el PP acometió "la remodelación de Génova con dinero negro". "Una sede, la de Génova, que el anterior presidente del Partido Popular, Pablo Casado, prometió abandonar pero cuya intención se ha quedado en un cajón", han esgrimido los de Pedro Sánchez.

Al hilo, los socialistas han insistido en que "no hay día" sin nuevas noticias judiciales del PP, y han puesto como ejemplo que el jueves un juzgado citó como investigada a la gerente de la Sanidad andaluza "por el escándalo de las contrataciones a dedo" en esa comunidad autónoma.

Han recordado además que hace un mes se dio a conocer la sentencia que condenó a 10 años de cárcel al 'expresident' de la Generalitat Eduardo Zaplana "por haber recibido comisiones" y, "todo ello", sin olvidar infinidad de casos de corrupción: "Púnica, Lezo, Kitchen, Palma Arena, Bárcenas, Campeón, Fabra, Fitur, Auditorio, Tándem, Erial, Guardería, Acuamed, Mercamadrid, Arroyomolinos".

"El Partido Popular tiene que hacer una reflexión interna, dar menos lecciones y asegurarse de jugar limpio", han zanjado los socialistas.

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado en lo sustancial la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el caso de los 'Papeles de Bárcenas', avalando la condena por el delito de defraudación tributaria, así como la consideración del PP como responsable civil subsidiario, si bien absuelve por el delito de falsedad documental y aprecia dilaciones indebidas, lo que ha supuesto una rebaja de penas que en el caso del extesorero del PP pasa de 2 años a 8 meses de cárcel.