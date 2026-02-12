El PSOE cosecha cinco nuevas derrotas en el primer Pleno ordinario del Congreso de 2026

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante una sesión plenaria - Eduardo Parra - Europa Press

El PSOE ha completado el primer Pleno del Congreso ordinario de 2026 con cinco nuevas derrotas, incluyendo la reprobación de su ministro de Transportes, Óscar Puente, y el rechazo de una iniciativa socialista que pretendía posicionar al Parlamento contra el unilaterialismo de Donald Trump.

Este primer Pleno del Congreso arrancó el martes con la toma en consideración de una ley del PP para obligar a votar en el Parlamento los créditos extraordinarios para gasto militar, que se admitió a trámite pese al voto en contra de los partidos del Gobierno y gracias a la abstención de PNV, Junts y BNG.

LEYES QUE NO QUERÍA EL PSOE Y QUE SE HAN TRAMITADO

Con ésta son ocho las proposiciones de ley que se han tramitado con el voto en contra del PSOE, destacando una de sus aliados de Sumar para reconocer la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo administración española.

El PP ya había logrado que se tramitaran proposiciones de ley para relajar la protección al lobo ibérico, para dotar de más profesionales sanitarios de atención primaria en verano, para exigir la autorización del Congreso para el envío al extranjero de material militar como el que se manda a Ucrania, para reformar la Ley de Costas, para transformar el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y para revertir el cierre de las nucleares. Muchas de estas iniciativas legislativas superaron el corte gracias a que Junts no votó en contra.

Es verdad que estas leyes de la oposición no han avanzado más porque la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso ha ido ampliando el plazo de presentación de enmiendas e impidiendo que sigan su curso. Lo mismo ha ocurrido con las remitidas desde el Senado gracias a la mayoría absoluta del PP.

OTRA REPROBACIÓN PERDIDA

Este jueves, el Pleno del Congreso ha aprobado además una proposición no de ley del PP que incluía la reprobación del ministro de Transportes, Óscar Puente, la séptima vez que es censurado por el Parlamento esta legislatura, en esta ocasión por los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), en los que murieron 47 personas.

En lo que va de legislatura, el PSOE no ha podido impedir que se aprueben otras reprobaciones de Puente y de los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Igualdad, Ana Redondo.

Igualmente, el PSOE ha sido derrotado este jueves al tratar de sacar adelante una iniciativa en defensa de la legalidad internacional y en contra de las decisiones unilaterales de Donald Trump.

La tanda de derrotas del PSOE de esta semana se ha completado al perder dos de los puntos de una moción de Esquerra Republicana sobre autónomos, que han salido adelante con el apoyo de la oposición y también de Sumar, su socio en el Gobierno.

EL RÉCORD ESTÁ EN 23 DERROTAS EN UN SÓLO DÍA

En todo caso, estas cinco derrotas quedan lejos del récord de votaciones perdidas en una sola sesión plenaria que se estableció el 19 de diciembre de 2024, cuando los socialistas acumularon 23 fiascos entre enmiendas aprobadas pese a su oposición y puntos de mociones presentadas por la oposición.

Y es que el Grupo Popular, sabedor de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, acostumbra a someter sus iniciativas a votación por separado, punto por punto, multiplicando así las posibilidades de que el PSOE pierda apoyos y sufra derrotas. Una práctica a la que se han sumado también aliados del Gobierno como el PNV y ERC.

En lo que va de legislatura, el PSOE ya ha visto caer un proyecto de ley, la reducción de jornada a 37,5 horas impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, y un total cinco decretos leyes: uno de diciembre de 2023 sobre reformas en el servicio de la Justicia; dos derogados el mismo día de enero de 2025 sobre el gravamen a las empresas del sector energético y aquel 'ómnibus' que incluía la revalorización de pensiones, ayudas al transporte público, prohibición del corte de suministros básicos a personas vulnerables y medidas para afectados por la dana.

El pasado mes de julio también se tumbó el decreto con medidas de refuerzo del sector eléctrico para evitar otro apagón; y el último en caer, el pasado 27 de enero, fue el del llamado 'escudo social', que incluía la subida de las pensiones y la prohibición de desahucios y de cortes de luz en casos de impagos.

DOS LEYES Y CINCO DECRETOS TUMBADOS

A ellos se añade otra ley del Gobierno derribada en el hemiciclo, la Agencia Estatal de Salud Pública, que el Ejecutivo repescó tiempo después con más éxito, la senda de estabilidad en repetidas ocasiones (las dos últimas a finales del pasado año) y hasta el tratado hispanofrancés que el PP recurrió en el Tribunal Constitucional por permitir que un ministro francés se pueda sentar en el Consejo de Ministros. Además, en mayo de 2024, el Ejecutivo tuvo que retirar su reforma de la Ley de Suelo ante la falta de apoyos para superar el debate de totalidad.

Igualmente, la oposición y algunos de sus socios de investidura han derribado en la primera votación cinco proposiciones de ley auspiciadas por el propio Grupo Socialista sobre lucha contra la prostitución, la reforma de la ley de Extranjería, el testamento vital, una sobre vivienda pactada con PNV, y el traspaso de la políticas de inmigración a Cataluña que el PSOE firmó con Junts.

A ello se suman otras iniciativas legislativas promovidas por sus socios que fueron rechazadas pese a contar con el apoyo del PSOE: una sobre alquiler de temporada, otra de Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción, una del BNG para reducir la jornada laboral y la mencionada de ERC sobre impuestos a partir de la tercera vivienda. La confluencias de PP, Vox y Junts fue clave para tumbar estas proposiciones de ley.