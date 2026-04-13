El PSOE critica que el auto de Peinado contra Begoña Gómez salga el mismo día que la alusión a Rajoy en la 'Kitchen'

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MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado que la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a Begoña Gómez --esposa del presidente del Gobierno-- por varios delitos de corrupción, salga a la luz el mismo día en el que el responsable de la investigación policial de la 'Operación Kitchen' ratifica que la trama se refería a Mariano Rajoy como "El Asturiano".

"No podemos dejar de manifestar nuestra sorpresa ante la casualidad de que se dé a conocer el auto de procesamiento a Begoña Gómez el mismo día en el que el principal investigador del caso Kitchen ha identificado a Mariano Rajoy con algunos de los apodos que utilizaban los implicados en la trama", han trasladado a Europa Press fuentes de la formación socialista.

Así se han expresado después de que el juez que investiga el 'caso Begoña Gómez' haya acordado procesar a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, pero no por intrusismo profesional.

Un auto que ha salido a la luz pocas horas después de que el responsable de la investigación policial de la 'Operación Kitchen' haya ratificado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que la presunta trama se refería al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como "El Asturiano" o "El Barbas".

Ante ello, el PSOE ha señalado que, tras la identificación de Rajoy, el expresidente "vuelve a estar contra las cuerdas": "Una vez más, pasado, presente y futuro del Partido Popular. Quizá ahora se entienda mejor por qué Moreno Bonilla ha decidido prescindir de Rajoy e incluso de Aznar en la campaña andaluza".

"Con el del "el que pueda hacer, que haga" manchado por la guerra y con un Rajoy afrontando el juicio de la Kitchen, en el horno del PP no cabe ni un bollo más. Y Feijóo, mientras tanto, ni condena ni pide responsabilidades. Lecciones, por lo tanto, ninguna", han espetado.

"LA VERDAD TERMINARÁ IMPONIÉNDOSE"

Atendiendo al auto de Peinado, la formación reitera que la instrucción contra Gómez es "errática", "prospectiva" y "cuanto menos sorprendente", remarcando que ha sido "corregida por la Audiencia Provincial de Madrid en al menos 13 ocasiones" y que "se han anulado registros, citaciones de testigos y otras diligencias por falta de indicios y motivación".

Desde el partido reprochan la "inquina" con la que, a su juicio, se ha perseguido a la esposa de Sánchez y la "pasividad" con la que se investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, de quien "todavía" esperan un informe patrimonial.

"No debemos olvidar que este caso se inició a raíz de una denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias, basada en bulos y noticias falsas", han recordado, alegando que "carece de toda base y responde a una estrategia de la derecha y la ultraderecha y sus terminales políticas y mediáticas".

Una estrategia que, en su opinión, "no es otra que el acoso y derribo contra el presidente del Gobierno usando todo lo que está al alcance de su mano, incluso a su familia". Por su parte, Moncloa ha recibido la decisión de Peinado con "indignación", además de por hacer coincidir este anuncio en pleno viaje oficial del jefe del Ejecutivo y su mujer en China.

Con todo, han avisado que "no todo vale en política" y que "la derecha y la ultraderecha han cruzado una línea nunca antes traspasada en la democracia española". "Podemos afirmar con rotundidad que la actividad profesional de la mujer del presidente del Gobierno es intachable. Estamos convencidos de que la verdad terminará imponiéndose", han sentenciado.