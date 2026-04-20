El PSOE critica que "Feijóo calla" mientras "Bárcenas habla" y reclama que se posicione sobre el "Watergate del PP"

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 20 de abril de 2026, en San Fernando, Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista (PSOE) ha criticado que el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, siga "sin dar explicaciones" por el 'caso Kitchen' después de que el extesorero de la formación política, Luis Bárcenas, haya "confirmado" --según los socialistas-- que la operación "nació en Génova" para proteger al partido "de sus propios delitos".

"El silencio ya no es una opción", han afirmado este lunes desde Ferraz a través de un comunicado recogido por Europa Press, y han advertido a Feijóo de que "ya no hay peros que valgan". Asimismo le han instado a aclarar "qué posición mantiene" ante "unos hechos que afectan directamente a la dirección del Partido Popular y a su forma de actuar durante años".

En el texto, han asegurado que las palabras de Bárcenas son de una "enorme gravedad" porque refrendan que "una trama del PP que utilizó recursos, el Ministerio del Interior y estructuras parapoliciales" para encubrir "el 'Watergate' del PP".

Ferraz ha insistido en que el 'caso Kitchen' se "puso en marcha" en 2013 tras la declaración de Bárcenas --en la que admitió una contabilidad paralela en el partido-- con el fin de destruir "discos duros" y "documentación sensible" para "tapar la corrupción" del 'caso Gürtel', que entonces investigaba la presunta financiación irregular del PP.

"Bárcenas ha relatado además que se le ofreció dinero para falsear documentación y que fue amenazado con consecuencias para su entorno familiar", han añadido desde el PSOE, que ha dado por constatado "un patrón continuado de eliminación de pruebas: ordenadores formateados, pendrives desaparecidos y agendas destruidas". Y han afirmado que "todo apunta a una operación organizada para borrar rastros y obstaculizar la acción de la justicia".

EL PP MARCA DISTANCIAS CON EL GOBIERNO DE RAJOY

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha expresado este lunes su respeto a la actuación judicial en el 'caso Kitchen' y ha subrayado que, a diferencia de lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez, ni "cuestionará" ni "difamará" la labor de los jueces. Eso sí, ha marcado distancias con la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy alegando que esta presunta operación parapolicial "sucedió hace cuatro legislaturas".