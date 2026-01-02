El PSOE critica la "frialdad" de Feijóo y le acusa de anteponer el "relato" a la gestión de la emergencia en la dana

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), y el president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón (d), durante la clausura del acto de presentación de la ‘Declaración de la Región de Murcia’, en el Teatro Circo de Murcia, a 28 - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha acusado este viernes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de anteponer "el relato y la iniciativa de comunicación" a la gestión de la emergencia y a la protección de la ciudadanía durante la dana de octubre de 2024 en Valencia, que causó más de 230 fallecidos.

Los socialistas han reaccionado así a los mensajes de Whatsapp que envió ese día al entonces presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, que Feijóo ha remitido hoy al juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la dana.

En esos 'whatsapps' se interesa por el número de muertos y desaparecidos, pregunta a Mazón si el Gobierno le ha llamado y confía en que les esté prestando ayuda. Además, le recomienda en un par de ocasiones liderar la comunicación porque es "la clave", según consta en el acta notarial a la que ha tenido acceso Europa Press.

En un comunicado, el PSOE ha subrayado que, en pleno desarrollo de la tragedia, cuando "lo prioritario es salvar vidas", el presidente del PP dejó por escrito que "llevar la iniciativa de comunicación es la clave", una frase que, a juicio, "lo explica todo".

"No nos sorprende, pero no deja de avergonzar tanta frialdad en un momento tan trágico. En una emergencia no se está en la estrategia política, se está en proteger a la gente. A menos que seas Feijóo y solo te importe el relato, no las víctimas", esgrimen los socialistas.

"Así es Feijóo, que él mismo se ha inhabilitado como líder. Así es el PP: la apariencia, antes que la emergencia. El relato, antes que la tragedia. Lo hicieron con la dana y lo han repetido cada vez que tuvieron que gestionar una catástrofe", han añadido en el comunicado.