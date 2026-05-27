El PSOE cuestiona a los jueces que llevan tramas del PP: "Independencia o prevaricación judicial"

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MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha cuestionado este miércoles en el Congreso la independencia judicial en casos de corrupción que afectan al PP frente a la actuación de los magistrados en las "insólitas e inauditas causas" en torno al presidente del Gobierno; mientras PP y Vox han acusado al Gobierno de atacar a jueces, "colonizar" instituciones y deteriorar el Estado de Derecho.

Durante el debate en el Congreso de una moción de Vox sobre la situación de la Justicia en España, el diputado socialista Artemi Rallo se ha preguntado si la independencia judicial está "hoy en riesgo en España" y ha respondido que, como constitucionalista, reafirma su confianza, pero como ciudadano debe contestar que "depende".

En este sentido, ha hablado de las "curiosas maneras" de "conculcar la independencia judicial" y ha citado el "exquisito y cálido" trato otorgado por los jueces a María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy en el juicio de la 'Kitchen' frente a las "insólitas e inauditas" causas contra la esposa y el hermano del presidente del Gobierno, Begoña Gómez y David Sánchez, o la actuación del juez Juan Carlos Peinado. "Independencia o prevaricación judicial. Esa es la cuestión", ha apostillado.

Rallo también ha mencionado a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de quien ha dicho que sigue "enriqueciéndose obscenamente a través de una empresa que contrata millonadas con la Comunidad de Madrid", y a Alberto Núñez Feijóo por anunciar "la imputación de Zapatero una semana antes de que suceda". En todo caso, ha defendido que el Gobierno "defiende la justicia y procura su modernización".

PRESIONES, ATAQUES Y CESES DE JUECES

Por su parte, la diputada del PP Macarena Lorente ha replicado que cada vez que una investigación judicial "se acerca peligrosamente al corazón político del sanchismo" aparecen "las presiones, los ataques a los jueces o los ceses a juezas molestas para su corrupción". Además, ha denunciado lentitud, colapsos y falta de medios en la Justicia, con juzgados señalando para el año 2030, y ha asegurado que, cuando el PP llegue al Gobierno, tendrá que "arreglar muchas cosas", entre ellas la Justicia.

Por su lado, el diputado de Vox Ignacio Hoces ha advertido de que la Justicia atraviesa en España una "crisis sin precedentes" de independencia, eficacia y confianza pública, y ha acusado al Gobierno de "presionar a un juez, degradar la Fiscalía, colonizar instituciones" e intentar que el Poder Judicial sea "una simple prolongación de su proyecto político".