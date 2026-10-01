El PSOE sobre los decretos: "El Gobierno lo ha hecho todo" y ahora la "responsabilidad" es de los diputados

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa, en la sede del PSOE, a 14 de septiembre de 226, en Madrid (España).- Diego Radamés - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha subrayado este jueves que la responsabilidad de aprobar los dos reales decretos ley sobre vivienda es del Congreso y ha defendido la labor del Gobierno de Pedro Sánchez que a su juicio "ha hecho todo" para que estas medidas salgan adelante.

Sobre los apoyos con los que cuenta el Gobierno en este momento, a 24 horas de la votación en el Congreso para convalidar los dos decretos, ha dicho que lo van a "pelear hasta el último minuto", según ha indicado en una entrevista en el programa 'Mañaneros 360' de TVE, recogida por Europa Press.

"Son dos decretos muy valientes y muy ambiciosos y por lo tanto se ha de pelear la negociación hasta el último minuto", ha señalado; aunque los textos finales están aprobados desde el martes en el Consejo de Ministros y no pueden sufrir modificaciones.

Al ser preguntada sobre las exigencias que les están haciendo los grupos parlamentarios para dar su voto favorable este viernes en la Cámara Baja, dice que lo que pedían ya se ha intentado trasladar a los decretos y defiende que el Ejecutivo "escucha a la calle" y también a las formaciones políticas para "proteger a la gente".

EL GOBIERNO LO INTENTÓ VARIAS VECES ESTE AÑO

En ese sentido ha recordado que el Gobierno ya intentó aprobar medidas de este tipo en varias ocasiones a lo largo de este año. En enero presentó un decreto ómnibus que les exigieron fraccionar porque incluía asuntos de diversa índole. "Si aquel decreto ómnibus del mes de enero se hubiera aprobado hoy no estaríamos hablando de la situación de los desahucios que estamos viendo", ha reprochado.

En febrero, ha seguido explicando, se aprobó el decreto de pensiones pero no el escudo deprotección social. "Se volvió a intentar en abril y en julio y ahora estamos en octubre", ha apuntado.

Por tanto ha negado que el Gobierno no ha hecho nada para solucionar el problema de la vivienda. "El Gobierno lo ha hecho todo, lo intenta todo, pero la responsabilidad última es únicamente del diputado que vota a favor o en contra y eso la gente lo tiene que saber", ha zanjado.

En ese sentido ha cargado contra PP, Vox y UPN que suman 171 diputados y que a juicio de la portavoz socialista siempre están en contra de las propuesta del Gobierno y "aplauden" cuando decaen estos decretos a pesar de que son, dice, positivos para la ciudadanía.