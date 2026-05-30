El PSOE denuncia un "trato diferenciado" por tener "ideas distintas" y pide no judicializar la política

Archivo - La concejala del Grupo Municipal Socialista Enma López durante el Pleno de Cibeles - PSOE/DIEGO VÍTORES - Archivo

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE, Enma López, ha denunciado este sábado un "trato diferenciado" a su partido por tener "ideas distintas" y ha pedido no "judicializar la política" reclamando que "a los partidos políticos se les gana en las urnas".

Así se ha expresado López durante el 27º Congreso de las Juventudes Socialistas, donde ha subrayado la colaboración del PSOE en el marco de las recientes investigaciones judiciales. Asimismo, ha remarcado que a diferencia de lo que, a su juicio, hacía el PP, el Partido Socialista "colabora con la justicia" y "no destruye pruebas".

"Ni se puede politizar la justicia, ni se debe judicializar la política. Porque en política, a los partidos políticos, se nos gana en las urnas y en el Parlamento. Se nos gana con democracia", ha remachado López, que ha insistido en defender la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, recientemente imputado.

"HAY UNA MINORÍA MUY MINORITARIA QUE NO NOS REPRESENTA"

En su intervención, la portavoz adjunta del PSOE también se ha referido a una "minoría muy minoritaria" que no representa al partido, al tiempo que ha reprochado a la oposición que celebre los presuntos de casos de corrupción que afectan a los socialistas.

"Cualquier escándalo es una mala noticia para este país", ha aseverado López, que a renglón seguido ha rechazado categóricamente la alegría ante casos de corrupción como la Gürtel, la Púnica o Kitchen, todos ellos vinculados al PP. "Cero alegría, porque eso es una mala noticia para el país", ha apostillado.

En este contexto, la portavoz adjunta ha hecho un llamamiento a la militancia socialista a no resignarse ante lo que ha calificado como "trato diferenciado": "No nos resignemos a las filtraciones, no nos resignemos al trato diferenciado, no nos resignemos a las injusticias, no nos resignemos a que nos traten de otra manera simplemente por tener unas ideas distintas".

La portavoz ha cerrado su intervención reivindicando los logros del PSOE y la confianza en la presunción de inocencia, al tiempo que ha destacado que "lo mejor que le ha pasado a este país lleva el sello y la firma del Partido Socialista Obrero Español".

ARÁNZAZU FIGUEROA, NUEVA SECRETARIA DE LAS JUVENTUDES SOCIALISTAS

Durante el 27º Congreso, las Juventudes Socialistas también han elegido a Aránzuzu Figueroa como su nueva secretaria general en sustitución de Víctor Camino, quien accedió al puesto en 2021.

Entre sus tareas estará la de participar en las reuniones semanales de la Ejecutiva Federal del PSOE que preside el secretario general Pedro Sánchez y que se celebran cada lunes en la sede del partido en la madrileña calle Ferraz.