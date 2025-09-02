El PSOE desoye las alegaciones de Sumar a la quita de deuda y rechaza aumentar la de Vla Comunidad Valenciana

El diputado de Sumar Alberto Ibáñez durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, a 2 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

Sumar avanza que insistirá en sus demandas y las presentará como enmiendas cuando la condonación se tramite en el Congreso

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Compromís adscrito al grupo de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha afirmado que el ala socialista del Gobierno ha rechazado las alegaciones presentadas por Sumar y su formación para ampliar en 7.000 millones la quita de deuda a la Comunidad Valenciana, así como condicionar esa condonación a que las autonomías eliminen prácticas de dumping fiscal.

Así lo ha trasladado el parlamentario en rueda de prensa en la Cámara Baja. Aparte, la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, ha avanzado que transformarán estas peticiones rechazadas por su socio de coalición en enmiendas cuando el proyecto de ley se tramite en el Congreso. En el caso de Compromís, su objetivo es que la quita para Valencia se eleve de 11.200 millones hasta los 18.000 millones.

Fuentes del grupo parlamentario plurinacional han explicado que sobre las 9.45 horas el PSOE ha comunicado a Sumar la negativa a aceptar sus alegaciones.

ENTRE 11.200 MILLONES Y CERO SE QUEDAN CON LO PRIMERO

Ibáñez ha manifestado que la quita de deuda a las comunidades que dará luz verde el Consejo de Ministros es "imprescindible pero es insuficiente", aunque ha desgranado que no rechazará en ningún caso la condonación inicial pautada por el Ministerio de Hacienda. "Entre 11.200 millones y cero no tengan duda que estaré con los 11.200", ha desgranado Ibáñez.

Mientras, el parlamentario ha manifestado que existe una divergencia de estrategia respecto a su compañera de formación Águeda Micó, que dejó Sumar para irse al Mixto, al señalar que esta no comparte que no haya una quita total del endeudamiento de la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, ha reprochado a la líder del PSOE valenciano, la titular de Ciencia Diana Morant, que "de poco sirve" a los ciudadanos de esta comunidad que sea ministra al no apoyar esta reclamación de elevar la condonación de deuda. Al respecto, le ha exigido que mire menos a Moncloa y más a la realidad de los valencianos.