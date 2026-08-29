PSOE dice que la comparecencia del CNI por Ceuta que pide Feijóo fue rechazada por la Mesa del Senado dominada por el PP

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de apertura del curso político del PP, a 29 de agosto de 2026, en Cerdedo-Cotobade, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha señalado este sábado que la solicitud de comparecencia en el Senado por la crisis en Ceuta de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, que reclama el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, fue rechazada por la Mesa de la Cámara Alta dominada por mayoría de los 'populares'.

Núñez Feijóo ha reclamado este sábado la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el Senado para explicar cuándo se avisó, qué información se trasladó y qué sabía el Gobierno antes de la entrada ilegal de miles de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Una solicitud similar fue registrada a principios de agosto por Vox, para reclamar entre otros documentos las comunicaciones previas que pudieran contener alertas, previsiones o cualquier información destinada a anticipar la entrada en España de unas 70.000 personas.

Sin embargo, la Mesa del Senado, donde hay mayoría del PP, no ha admitido a trámite la solicitud del partido de Santiago Abascal alegando motivos legales.

Según consta en el escrito de la mesa, recogido por Europa Press, la ley reguladora del CNI establece en su artículo 5.1 que las actividades de la institución, así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de algunas de esas materias, constituyen "información clasificada, con el grado de secreto".

Así, el escrito no admite a trámite la petición de Vox para una comparecencia pública porque contiene información clasificada y la cual "legalmente solo se puede dar cuenta a través de los medios establecidos en el artículo 11 de la citada ley, así como en la propia Ley de Secretos Oficiales".

El artículo 11 establece que el CNI someterá al conocimiento del Congreso, en la forma prevista por su Reglamento, a través de la comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados (también conocida como comisión de secretos oficiales), la información apropiada sobre su funcionamiento y actividades. "El contenido de dichas sesiones y sus deliberaciones será secreto", zanja el artículo.

"VOLVERÁ A SER JEFE DE LA OPOSICIÓN"

En esta línea, los socialistas han arremetido contra Feijóo: "Una vez más, hemos confirmado que Feijóo volverá a ser jefe de la oposición. Nuevo curso político, viejas costumbres. Hay cosas que no cambian", han dicho a través de la red social.

De una forma similar se han pronunciado en la red social la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, quien ha tirado de ironía: "Es que no da una".