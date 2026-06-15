El PSOE expulsará a quien consuma prostitución y obligará a su Ejecutiva a comunicar aumentos de patrimonio

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler, durante una reunión en la sede federal del partido, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha anunciado este lunes nuevas medidas internas, como la expulsión directa por consumo de prostitución o la obligación de que los miembros de la Ejecutiva Federal presenten una declaración de bienes al inicio y final de su mandato así como las variaciones producidas anualmente.

En una rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva de este lunes, Torró ha señalado que son medidas adicionales a las anunciadas hace un año tras la entrada en prisión del entonces número tres Santos Cerdán.

Todas ellas, las avanzadas en 2025 y las que se proponen ahora quedarán plenamente aprobadas en el Comité Federal del 27 de junio, según ha indicado.

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