El PSOE frena el debate de una petición de sus socios para que el Congreso investigue abusos en la mili

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MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha rechazado este martes debatir la próxima semana en el Pleno del Congreso la iniciativa impulsada por sus socios parlamentarios para crear una comisión de investigación sobre los abusos que pudieron cometerse contra lo reclutas durante el Servicio Militar Obligatorio en las décadas de 1980 y 1990. Los socialistas alegan que ya hay diversas comisiones de investigación en activo y prefieren esperar.

El objetivo de esta proposición no de ley, impulsada por Esquerra (ERC) y firmada también por Bildu, Sumar, Junts, PNV, Podemos, BNG y Compromís, es identificar a los responsables políticos y militares de esos acosos, malos tratos y vejaciones, iniciar las acciones legales contra ellos y reparar a las víctimas.

Sin embargo, esta propuesta se ha topado este martes con la negativa de los socialistas a poner fecha al debate, ya que han explicado que el Congreso no puede mantener activas tantas comisiones de investigación, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

CUATRO ACTIVAS Y OTRAS EN EL TINTERO

Y es que, en la actualidad, el Congreso tiene en marcha cuatro omisiones de investigación, la de la dana, la del apagón eléctrico de abril de 2025 y dos que el PSOE pactó con ERC y Junts para lograr el apoyo de los independentistas catalanas para conquistar la Mesa de la Cámara, si bien estas dos últimas llevan meses con escasa actividad.

Pero, además, están registradas y pendientes de debatir en el Pleno del Congreso otras dos: una de Sumar impulsada por Más Madrid para investigar los negocios del novio de Isabel Díaz Ayuso, y la que anunció el PSOE tras la detención de Santos Cerdán relativa al caso mascarillas, un tema que ya se empezó a investigar a principios de legislatura pero sin llamar a los protagonistas de la conocida como 'trama Koldo' y que se cerró sin llegar a presentar conclusiones.

Así las cosas, de momento, los socialistas entienden que no hay cabida para nuevas comisiones de investigación, una situación que podría cambiar en cuanto una de las cuatro que están activas concluya sus trabajos. La regla no escrita es que en cada legislatura no podía haber más de tres comisiones de investigación a la vez.