El PSOE impulsa una declaración para que el Congreso muestre su apoyo a Venezuela tras el terremoto

05 July 2026, Venezuela, Caraballeda: Rescue and recovery teams work among the rubble of collapsed buildings in Caraballeda. Photo: Laura De Chiclana/Jna Press/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa - Laura De Chiclana/Jna Press/Nexp / DPA

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha promovido una declaración institucional para que el próximo Pleno del Congreso --previsto para el día 14-- muestre su apoyo al pueblo de Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio, agradezca la labor de los equipos de emergencia y ONG desplazados a la zona y reconozca la colaboración de España con los afectados por la catástrofe.

Los socialistas pretenden que la Cámara Baja transmita su más sincero pésame a todas las personas afectadas por los seísmos, que se ha cobrado la vida de miles de fallecidos, y trasladarles su profundo dolor y tristeza, así como su solidaridad con todas ellas. Para que el texto llegue a ser leído en la próxima sesión plenaria, su contenido debe contar con el respaldo unánime de todos los grupos.

Además, el PSOE aspira a que el Congreso agradezca la labor que están llevando a cabo los equipos de emergencias desplazados hasta allí, especialmente los de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), incluido el despliegue del Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta en Emergencias (START), la cooperación descentralizada, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otros cuerpos y unidades dependientes tanto del Estado como de las comunidades autónomas.

También busca poner en valor la "imprescindible" labor de las ONG españolas de acción humanitaria y de sus socios locales sobre el terreno, cuya experiencia resulta esencial para reforzar una respuesta "coordinada, eficaz y cercana" a las comunidades afectadas. "Todos ellos cuentan con el respaldo y apoyo del Congreso", reza el texto, recogido por Europa Press.

LA SOLIDARIDAD DEL PUEBLO ESPAÑOL

Asimismo, los socialistas abogan por que el Congreso reconozca la colaboración, el civismo y la generosidad demostrados por la ciudadanía y las entidades que desde España, y de manera "desinteresada", están ayudando a los afectados porque "una vez más, la sociedad española ha demostrado su apoyo sin fisuras y su solidaridad ante cualquier catástrofe, seña de identidad indiscutible del pueblo español".

Por último, la declaración de los socialistas pretende que el Congreso reafirme su "plena disposición" para seguir impulsando el envío de toda la ayuda de emergencia necesaria, apoyando las labores de rescate, de emergencia, de recuperación temprana de reconstrucción de Venezuela en coordinación con las autoridades competentes, los organismos internacionales especializados y el Mecanismo de Protección Civil de la UE, cuando resulte procedente.