El PSOE insta a Junts a decidir si compite con Alianza Catalana o es útil apoyando la senda de déficit

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López (2d), a su llegada a la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha instado este martes a Junts a decidir si quiere ser "competidor" con Alianza Catalana o quiere "ser útil" a los catalanes apoyando la senda de déficit que el Gobierno someterá nuevamente este jueves al escrutinio del Congreso.

López ha respondido así, en los pasillos de la Cámara Baja, al ser preguntado sobre si llegarán a tiempo todos los pasos que ha dado el Gobierno para ganarse el favor de Junts y tratar de sacar adelante en esta segunda ocasión la senda de déficit.

El socialista vasco ha recalcado que las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de vivienda y empresa o los pactos alcanzando con Junts con su Ley sobre la multirreincidencia son acuerdos que su partido había adquirido con los de Carles Puigdemont.

Pero es que, además, ha querido apostillar el exlehendakari, son cuestiones que no sólo beneficiarán a la sociedad catalana sino también al conjunto de la sociedad española.

"A partir de ahí es Junts quien tiene que decidir qué quiere hacer y qué quiere ser también en política. Si quiere ser exclusivamente competidor de Alianza Catalana, o quiere ser un partido útil para los catalanes y las catalanas", ha advertido.