El PSOE niega haber entregado billetes de 500 y defiende que sus cuentas son "transparentes y absolutamente legales"

Archivo - La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una comparecencia en la sede del PSOE en Ferraz. - PSOE - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista ha negado haber "entregado billetes de 500 euros" y ha defendido la transparencia de su contabilidad después de que el exasesor ministerial Koldo García haya asegurado que recibió pagos del partido.

"El Partido Socialista nunca ha entregado billetes de 500 euros. De nuevo: mentiras que solo responden a estrategias de defensa en un juicio", ha aseverado la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Asimismo, el PSOE ha reiterado: "Todo nuestro dinero tiene trazabilidad desde cuentas bancarias". En un comunicado, los socialistas han defendido que su partido es "el más fiscalizado de España" y que "cada euro está controlado y verificado". "Nuestras cuentas son públicas, transparentes y absolutamente legales", han afirmado.

El exasesor ministerial Koldo García ha reconocido este jueves en el juicio del Tribunal Supremo que se refería a los billetes de 500 euros como "chistorras" y que recibió "algunos" por parte del PSOE cuando le devolvían gastos anticipados, considerándolo "totalmente legal".

En su declaración como acusado, Koldo ha asegurado que hay "ingresos acreditados" procedentes de dinero en metálico del PSOE con billetes "de todo" tipo y durante tres años, si bien ha añadido que para él era "totalmente legal" ya que era por su trabajo para el partido como subordinado del exministro José Luis Ábalos cuando era secretario de Organización.