El PSOE no ve novedad en que Feijóo no descarte gobernar con Vox: "Es el abanderado de la prioridad nacional"

El presidente de Vox, Santiago Abascal (i), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), durante la visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este jueves que no ve ninguna novedad en que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no se cierre a gobernar España en el futuro con Vox si así se lo pide esta formación porque considera que el presidente de los 'populares' es "hoy el abanderado de la prioridad nacional".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en los pasillos el Congreso, al ser preguntado por las palabras de Feijóo anoche en una entrevista en Antena 3, donde afirmó que su objetivo es gobernar en solitario pero no cerró la puerta a un gobierno de coalición con Vox al asegurar que "aceptará" lo que digan los españoles en las urnas.

"¿Alguien tenía alguna duda de que PP va a ir con Vox a todas partes? ¿Alguien tenía alguna duda de que Feijóo es el abanderado hoy de la prioridad nacional?", se ha preguntado López, quien ha advertido de que el PP y Vox "se van a cargar todas las leyes que han hecho avanzar a este país, como la ley de memoria, la ley de eutanasia o las leyes de igualdad de género". "Todas", ha aseverado.