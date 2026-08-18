El PSOE y el PD italiano, contra la premier danesa por "alinearse" con Meloni en la crisis de Ceuta

Archivo - Las primeras ministras de Italia, Giorgia Meloni, y de Dinamarca, Mette Frederiksen, en una reunión del Consejo Europeo en Bruselas. - ALEXANDROS MICHAILIDIS - Archivo

BRUSELAS, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Parlamento Europeo y miembro del PSC-PSOE, Javier López, y el responsable de Exteriores del Partito Democratico (PD) de Italia, Peppe Provenzano, han cargado contra la también socialista primera ministra danesa, Mette Frederiksen, por alinearse con Giorgia Meloni tras la crisis migratoria de Ceuta.

En una carta conjunta a la que ha accedido Europa Press dirigida al presidente del Partido Socialista Europeo (PSE), Stefan Löfven, López y Provenzano han lamentado la falta de cohesión entre los socialdemócratas tras la "inaceptable" postura de un Frederiksen tras optar por alinearse con Meloni.

"La solidaridad europea no puede ser selectiva. Es inaceptable que, mientras otro socio europeo se enfrentaba a una presión excepcional, un miembro de nuestra propia familia política optara por alinearse, de manera coordinada, con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni", se lee en la misiva.

SUSPENDER SCHENGEN, MEDIDA PROPAGANDÍSTICA

Ambos políticos, representantes del PSOE y del PD en la Presidencia del Partido de los Socialistas Europeos (PES), han recordado que el Gobierno de Italia ha suspendido el espacio Schengen "en una medida puramente propagandística, ya que no existe libertad de circulación desde Ceuta a la UE", y han señalado que este episodio "forma parte de una agenda política más amplia, coordinada y cada vez más estructural".

En este sentido, han acusado a la 'premier' de danesa de haber adoptado "el marco de la derecha radical", que presenta la migración como "una emergencia permanente", justo cuando las llegadas irregulares a Europa "han disminuido drásticamente en torno a un 40% desde principios de año, alimentando un clima de alarma y miedo políticamente oportunista".

López y Provenzano han proseguido asegurando que esta no es "una discrepancia puntual sobre política migratoria" y que "lo que está en juego es si aceptamos que la extrema derecha marque el marco del debate europeo" y que, ante una situación de presión sobre un Estado miembro, "la respuesta sea cuestionar Schengen y debilitar la solidaridad entre socios".

La carta prosigue destacando que España ha demostrado durante esta crisis "capacidad para gestionar una situación extraordinariamente compleja" y proteger una frontera exterior de la Unión, por lo que se espera del resto de socios europeos, "especialmente" de los socialdemócratas, "responsabilidad, solidaridad y lealtad mutua".

"Nos mantuvimos unidos cuando Italia se enfrentó a una presión migratoria excepcional en Lampedusa, cuando algunos Estados miembro sufrieron la explotación de migrantes procedentes de Bielorrusia, cuando el presidente Trump amenazó a Groenlandia y la soberanía europea. Esta es la solidaridad sobre la que se construye el proyecto europeo y que le da fuerza y dirección", han concluido la carta.

FREDERIKSEN Y MELONI, ALIADAS CONTRA LA MIGRACIÓN ILEGAL

Un día después de la entrada masiva a nado de 80.000 migrantes a Ceuta, Frederiksen instó a la Unión Europea a "valorar todas las opciones" por la crisis migratoria en Ceuta, incluyendo la suspensión del espacio Schengen en España.

"Es evidente que la UE debe adoptar de inmediato todas las medidas necesarias y valorar todas las opciones, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen", señaló en declaraciones a varios medios daneses, barajando una opción que el Ejecutivo italiano aplica desde hace dos semanas.

Pero, además, Frederiksen y Meloni publicaron una carta conjunta el pasado 10 de agosto en el que criticaron la "inmigración descontrolada hacia Europa", a la que han responsabilizado del incremento de los delitos y la violencia sexual, y han defendido aumentar el número de deportaciones.

"Nadie puede negar los impactos negativos de la inmigración ilegal en nuestras sociedades: aumentan las tasas de criminalidad, aumenta la presión sobre los servicios públicos y se desgasta la confianza de los ciudadanos", expresaron ambas mandatarias.