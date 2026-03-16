El PSOE pide una "reflexión" de los partidos a su izquierda para "unificar" fuerzas tras el último batacazo

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa en la sede nacional del partido en Ferraz, a 16 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha reclamado a los partidos a la izquierda de su formación que hagan una "reflexión" después del resultado de las elecciones de este domingo en Castilla y León que las ha dejado fuera del parlamento.

El 15M las fuerzas a la izquierda del PSOE acudieron divididas a las urnas, Podemos por un lado, que perdió el escaño que tenía, e Izquierda Unida y Sumar por otro, que tampoco lograron llegar al porcentaje mínimo para entrar al reparto de escaños.

"Necesitan una reflexión, lo estamos viendo durante estos procesos electorales", ha señalado Mínguez, haciendo hincapié en que las formaciones de izquierda también sufrieron caídas similares en las elecciones autonómicas celebradas recientemente.

Espera por tanto que "ojalá" se genere ese debate sobre "unificar a las fuerzas de la izquierda" aunque corresponde a ellos hacer esta lectura, apunta. Los socialistas, señala, llevan tiempo planteando esta cuestión pero considera que ahora "es el momento de volverla a plantear".

En las autonómicas en Extremadura del 21 de diciembre de 2025, Podemos e IU se presentaron conjuntamente y lograron tres escaños más (7) aunque Sumar decidió no presentarse. Poco después, en las elecciones en Aragón del 8 de febrero de 2026 IU y Sumar mantuvieron su escaño y Podemos, que acudió por separado, perdió el que tenía.

Ahora en Castilla y León el hundimiento ha sido más profundo y las dos candidaturas de izquierda que participaban se han quedado fuera del parlamento.