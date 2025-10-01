PSOE pide a sus socios no hacer "demagogia" con la flotilla e insiste en que la fragata no la apoyará si cruza el límite

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha pedido no hacer "demagogia" con la Global Sumud Flotilla que navega rumbo a Gaza y ha reiterado este miércoles que la protección del buque de la Armada 'Furor' tiene un límite y que los barcos no tienen garantizada su seguridad si cruzan la zona de exclusión marcada por Israel.

Así ha respondido Patxi López en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso ante las protestas de socios de Sumar y Podemos por el aviso del Gobierno desaconsejando a los integrantes de la flotilla su entrada en la zona de exclusión.

Según ha explicado, el Gobierno está actuando "con enorme prudencia" y su posición ha sido la misma desde el principio: "Se ha protegido a la flotilla hasta la línea de la zona de exclusión porque habían sufrido ataques de drones. Pero vuelvo a decir, con enorme prudencia, el llamamiento a que no traspasen esa línea porque ahí no se puede garantizar la seguridad. No hagamos demagogia con estas cosas".

Y aunque ha dejado claro que la causa de la flotilla es "justa" y cuenta con su "empatía", López ha precisado que "la prioridad absoluta" de un Gobierno es la seguridad y que "entrando en una zona de exclusión esto no se puede garantizar". En ese sentido, ha insistido que el Ejecutivo español ha pedido "encarecidamente" a los responsables de la flotilla que no se traspase esa línea, "porque desde luego un barco militar español no puede hacerlo".

SOBRE EL PLAN DE PAZ: "OJALÁ SIRVA PARA PARAR LA MATANZA"

En cuanto al plan de paz impulsado desde Estados Unidos, el portavoz socialista ha reconocido que puede generar "consideraciones muy diversas, incluso enfrentadas", pero ha mostrado su esperanza en que "ojalá sirva para parar la matanza".

"Ojalá este intento lleve a un alto el fuego, a la entrega de los rehenes, a la apertura de corredores humanitarios, y al inicio de una posibilidad de diálogo para buscar esa solución", ha expresado Patxi López, que ha ratificado que la solución del PSOE sigue siendo la de los dos Estados en esta zona de Oriente Próximo.