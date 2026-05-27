El PSOE pide "tranquilidad" ante la entrada de la UCO en Ferraz y denuncia campaña de "linchamiento" de la derecha

Archivo - La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" y colaboración ante la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de la calle Ferraz este miércoles por la mañana.

"El Partido Socialista es distinto y lo hemos demostrado en muchas ocasiones" con relación al Partido Popular, ha señalado Mínguez. "Aquí no existe destrucción de pruebas. Y, por tanto, toda la información que sea requerida, pues, será trasladada", ha precisado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

No obstante, la dirigente socialista ha lamentado una determinada "campaña de desprestigio y linchamiento" política y mediática contra los socialistas por parte de la derecha para hacer, según afirma, de un titular una gran noticia y de la que cree que no pararán.

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