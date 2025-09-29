El PSOE propone en el Senado un plan para atraer migrantes que puedan teletrabajar desde las zonas rurales

Archivo - Una mujer en una de las calles de Patones de Arriba, a 6 de abril de 2022, en Patones de Arriba, Madrid (España). Patones de Arriba se ubica en el Valle del Jarama, a 60 kilómetros de Madrid y representa uno de los mejores ejemplos de arquitectu - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado abordará este martes una iniciativa del PSOE en la que propone al Gobierno seguir impulsando medidas para atraer a personas migrantes que puedan teletrabajar desde zonas rurales de nuestro país.

Los socialistas han presentado esta moción --iniciativa no vinculante-- con el objetivo de instar al Gobierno a reforzar "la capacidad" de España para atraer "teletrabajadores de carácter internacional, con una especial atención al desarrollo de políticas específicamente diseñadas para lograr ese objetivo en la España rural".

En la exposición de motivos, el PSOE pone en valor las "políticas" del Gobierno progresista para luchar contra la despoblación, a la vez que reconocen que comunidades como Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja o Aragón "han diseñado incentivos específicos para fomentar el arraigo en pequeños municipios".

En este contexto, apuestan por aprovechar el "potencial" de España para "seguir liderando una carrera global por atraer a trabajadores cualificados que dinamicen e impulsen" la economía.

Entre las acciones que plantean, destacan "las campañas de información, la mejora de la claridad de la arquitectura fiscal territorial o el acompañamiento y asesoramiento desde la red de consulados a potenciales interesados".

"El teletrabajo representa una oportunidad clave para revitalizar las zonas rurales y hacerlas más atractivas para los trabajadores con posibilidad de trabajar en remoto", sentencia el PSOE.