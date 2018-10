El PSOE quiere situar a una española en el grupo de los socialistas europeos la próxima legislatura

Publicado 19/02/2018 13:39:06 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE dará la batalla para situar a una mujer española en la presidencia del grupo de los socialdemócratas en el Parlamento Europeo la próxima legislatura --los comicios serán en 2019--, pero no para cubrir la vacante que previsiblemente dejará en marzo el italiano Gianni Pittella, al que quiere sustituir la eurodiputada Elena Valenciano.

Así lo ha desvelado este lunes la 'número cuatro' del partido, Carmen Calvo, que confía en que el PSOE consiga un buen resultado en las elecciones europeas, de manera que los españoles sean de las delegaciones más numerosas.

En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, la secretaria de Igualdad ha desvelado que el PSOE quiere que la cabeza de lista para esos comicios sea una mujer, a la que además apoyen el resto de delegaciones para presidir el grupo de los socialistas europeos en la Eurocámara.

No obstante, Calvo no ha querido revelar ningún nombre porque el partido no está confeccionando las listas en este momento. De esta manera, la dirección de Pedro Sánchez frena la aspiración de Valenciano, quien fuera mano derecha de Alfredo Pérez Rubalcaba en su etapa como secretario general del partido y que está distanciada de Sánchez, de suceder a Pittella si éste consigue escaño en las elecciones al Senado italiano.