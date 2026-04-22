El PSOE recalca a Junts que no habrá elecciones "hasta que no toque"

(i-d) Los diputados socialistas Montse Mínguez, Patxi López y Patricia Blanquer, a su llegada a la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este miércoles que la relación del Gobierno y su partido con Junts tiene sus "altibajos" pero ha querido dejar claro a los de Carles Puigdemont que no habrá elecciones "hasta que no toque".

De esta forma ha respondido López, en los pasillos de la Cámara Baja, a la demanda de elecciones que la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, ha hecho directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su pregunta de control en el Pleno.

El dirigente socialista ha recordado que no es la primera vez que Junts pide elecciones, sino que lo ha hecho en otras ocasiones. En este punto, ha reconocido que los socialistas mantienen con ellos una relación de "altibajos" pero que es la misma que ha permitido sacar adelante "muchas" iniciativas en el Congreso.

JUNTS ESTÁ "DESCOLOCADO", SEGÚN EL PSC

Y ha restado importancia al hecho de que la ruptura del acuerdo de investidura le lleve ahora a reclamar un adelanto electoral. Bueno, ha pedido elecciones, pero no las va a haber hasta que no toque", ha zanjado.

En la mima línea se ha manifestado el coordinador del PSC en el Congreso, José Zaragoza, quien ha insistido en que los exconvergentes llevan "mucho tiempo" pidiendo elecciones "permanentemente", singularmente a raíz de la citada ruptura de relaciones.

Pese a que "últimamente", en su afán de mostrar menos su apoyo al Gobierno, Junts está quedando "descolocado" en sus actitudes políticas, Zaragoza no cree que lo hayan perdido para el resto de la legislatura. "Junts reivindica y marca posiciones políticas porque reivindica más cosas de las que consigue con la negociación", ha comentado.