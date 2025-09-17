El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, considera que en los colegios no debería haber expresiones religiosas ni políticas, después de las críticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por prohibir banderas palestinas en los colegios públicos. No obstante considera que la dirigente autonómica está criminalizando las protestas "pacíficas" a favor de Palestina.

"Yo creo que en los colegios no debería haber ningún tipo de expresión, ni religiosa, ni política", ha indicado este miércoles en declaraciones a los medios a las puertas del Congreso de los Diputados.

Eso sí, a renglón seguido ha apuntado que la Comunidad de Madrid ha intentado "demonizar y criminalizar a los manifestantes que pacíficamente se expresaron en sus calles el pasado domingo".

Este mismo miércoles el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que también es líder del PSOE en Madrid, calificó de "infumable" que se prohiba en los colegios manifestaciones de apoyo a Palestina, después de las quejas de profesores a los que se pidió descolgar estos símbolos.

CRITICA LA VINCULACIÓN CON LA KALE BORROKA

Patxi López dice que condenan a "una minoría que produjo algún altercado" porque "la violencia no cabe ni un milímetro" en la vida social y política del país, pero rechaza que por eso se intente criminalizar a una "inmensa mayoría" de la sociedad española que no quiere guardar un "silencio cómplice" ante la situación en Gaza.

"No podemos permanecer impasibles ante cómo se está arrasando todo un territorio y expulsando a millones de personas, porque eso es un genocidio, y ante los genocidios hay que alzar la voz", ha añadido el portavoz socialista, que asegura que Ayuso "no va a callar a la inmesa mayoría de la sociedad española".

En la misma línea ha criticado las declaraciones del gobierno autonómico comparando las protestas en Madrid con el asedio de Sarajevo o la kale borroka. "Pero si no tienen ni puñetera idea de lo que fue el sufrimiento y lo que pasó en Sarajevo, ni puñetera idea de lo que ha significado en este país en la kale borroka", ha lanzado el que fuera lehendakari en País Vasco entre 2009 y 2012. A su juicio, "se les debería caer la cara de vergüenza".

Patxi López también ha cargado contra Feijóo y le ha reprochado que durante la sesión de control de este miércoles no haya sido capaz de decir que se está produciendo un genocidio en Gaza. Sostiene que se está llevando a cabo el "exterminio" de toda una población, incluidos niños y bebés "y eso se llama genocidio", ha recalcado. Ante esta situación, advierte, Feijóo no puede "ponerse de perfil y estar callado" porque los silencios "siempre son cómplices", ha zanjado.