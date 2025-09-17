Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante un pleno en el Congreso de los Diputados. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha arremetido este miércoles contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha llamado "amiga de genocidas" por "prohibir símbolos palestinos en los colegios" madrileños, lo que considera "extraordinariamente grave" por tratarse de una "vulneración de la libertad de expresión".

Así lo ha dicho Rego antes de abandonar el Congreso, donde ha acudido a la sesión de control al Gobierno, para reunirse con un grupo de escolares y docentes de la Comunidad de Madrid que están llevando a cabo actividades de apoyo al pueblo gazatí.

Tras criticar a Ayuso, la ministra ha garantizado que su ministerio va a poner a disposición de esos grupos de escolares "que están movilizándose de manera solidaria para reivindicar los Derechos Humanos y el fin del genocidio", "instalaciones y recursos" para que puedan seguir haciéndolo.

RETA AL PP A IR A PALESTINA

Además, ante las reticencias de dirigentes 'populares' a hablar de genocidio en Gaza, Rego ha aprovechado para invitar a la presidenta madrileña, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, a visitar a su familia en Cisjordania.

"Yo no puedo entrar, a mí me han prohibido la entrada, pero ellos no tendrán ningún problema, yo les invito a pasar un fin de semana con mi familia en Cisjordania porque seguramente eso les pueda servir de indicador para entender cómo sufre y qué está sucediendo", ha enfatizado.

También se le ha preguntado sobre la prohibición de símbolos palestinos en centros escolares al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha tachado de "deleznable" la actitud del PP y le ha acusado de estar situándose "al lado de la ignominia de la Historia".