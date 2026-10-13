PSOE rechaza fallo del TS con la 'ley de nietos': la Justicia debería ser imparcial o se interpretará todo políticamente

Archivo - La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa en la sede del PSOE, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). La comparecencia ante los medios de comunicación se celebra tras la reunión - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha rechazado la decisión del Tribunal Supremo que mantiene la suspensión del voto para los nacionalizados por la 'ley de nietos', al tiempo que considera que la Justicia "tendría que ser imparcial" o, sino, sus decisiones, que tienen "calado", se interpretan "políticamente".

La portavoz socialista ha defendido la separación de poderes en un Estado de derecho como España y ha asegurado que la decisión del TS "no se entiende" al quitar un derecho fundamental "por una simple sospecha" de Vox a la que después se sumó el PP.

En una entrevista en 'RNE', que ha recogido Europa Press, la portavoz socialistas ha recordado que los nacionalizados por la 'ley de nietos' ya votaron en las elecciones generales del 23 de julio de 2023 y en los últimos procesos electorales autonómicos que ganaron los candidatos 'populares', pero ahora "se les quita una cosa tan sagrada como es el derecho a votar, que nace o que cae del hilo del derecho a la nacionalidad".

"Es que es una decisión de verdad que no se entiende", ha insistido Mínguez, que considera que la decisión llega tras "una simple sospecha que tenía Vox" con la 'ley de nietos', a la que después se incorporó el PP pese a que "llevaba hasta en el programa electoral el derecho a voto y la nacionalidad de los nietos".

"Y ahora resulta que todos se apuntan a lo que dice Vox (...) No sabemos nunca dónde termina Vox y dónde empieza el PP", ha criticado la portavoz del PSOE, que ha añadido que desde el partido acatan el fallo del Supremo pero no lo comparten.

En este contexto, Mínguez también ha reprochado al PP que use la "misma técnica trumpista" al cuestionar el voto por correo pero luego cuando ganan las elecciones se les olvida el "pucherazo". "Un poquito de seriedad", ha pedido.