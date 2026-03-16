El PSOE rechaza que Martínez subiera por su distancia con el Gobierno: "Si hubiera ido mal sería sanchista"

1069605.1.260.149.20260316142849 La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa en la sede nacional del partido en Ferraz, a 16 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha negado que el candidato socialista a las elecciones en Castilla y León, Carlos Martínez, haya subido en votos y escaños por su distancia con el presidente Pedro Sánchez. "Si hubiera ido mal sería sanchista", ha señalado.

Martínez no apoyó a Sánchez en ninguno de los procesos orgánicos y mantiene posiciones distintas en asuntos sensibles como la financiación autonómica o con su propuesta de dejar gobernar a la lista más votada. Desde la dirección federal del PSOE, sin embargo, tratan de restar importancia a ese debate y señalan que desde Ferraz no ponen ni quitan candidatos.

Mínguez considera que como las elecciones han ido "bien" para los socialistas se trata de alejar a Martínez diciendo que no es sanchista, pero si los resultados hubieran sido malos, se diría lo contrario.

En una rueda de prensa desde la sede del partido en la calle Ferraz, tras la reunión de la Ejecutiva Federal que ha analizado el resultado electoral, defiende que el PSOE es una organización "seria" donde los liderazgos los elige la militancia y cada territorio. En el PP, señala, ponen y quitan a sus líderes "a dedo".

Además, respecto a la influencia del debate nacional y del 'No a la guerra' en la campaña electoral, subraya que es una "convicción clara" del partido y justifica que Sánchez lo utilizase porque es un tema de actualidad del que hablan los ciudadanos, pero él no elige el contexto internacional y considera que el PP "frivoliza" al acusar al Gobierno de electoralismo.

"Ni que lo hubiéramos elegido nosotros ni que Pedro Sánchez haya levantado el teléfono para pedir que hubiera una guerra", ha reprochado ante las críticas del PP.

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