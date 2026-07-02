El PSOE presenta una iniciativa en el Congreso para obligar a Feijóo a declarar cómo se paga su vivienda

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso para que se obligue al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a detallar en su declaración de bienes y actividades cómo se paga la vivienda donde vive con su familia en Madrid.

La iniciativa, que el PSOE quiere debatir y votar en el Pleno del Congreso, tiene su origen en las insinuaciones que lanzó el presidente Pedro Sánchez a Feijóo en el último debate sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE.

Sánchez dio a entender que Feijóo no declara adecuadamente el pago de la vivienda en el barrio madrileño de El Viso, insinuando que lo paga el PP y que debería declararse como retribución en especie. El líder del PP replicó después que esa vivienda la paga él junto con la madre de su hijo.

¿RETRIBUCIONES EN ESPECIE?

Ahora el PSOE quiere transformar esa polémica en una iniciativa parlamentaria que se debata y vote en el Congreso para "promover que, dada su posición preeminente entre las altas autoridades del Estado, el jefe de la oposición refleje en sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos toda la información sobre su patrimonio, retribuciones en renta o en especie (lo que incluye el pago de su actual vivienda), actividades e intereses económicos, como la mejor forma de dotar a la ciudadanía de un instrumento eficaz para juzgar mejor su proceder".

En otro punto más genérico, el PSOE defiende que el Congreso se comprometa a "promover que todos los diputados y diputadas, en cumplimiento del Reglamento y del Código de Conducta de las Cortes Generales, reflejen en sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos toda la información sobre su patrimonio, retribuciones en renta o en especie, actividades e intereses económicos".

El Grupo Socialista justifica su iniciativa en que al jefe de la oposición, que políticamente representa la alternativa del Gobierno, se le debe exigir "una especial transparencia en sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos".

SIN ACTUALIZAR DESDE AGOSTO DE 2023

Sin embargo, relata que en la página web del Congreso sólo aparece publicada la declaración que presentó Feijóo al tomar posesión en agosto de 2023, informando de sus retribuciones anteriores como presidente del Grupo Popular en el Senado y como presidente del PP, pero subraya que esa declaración no se ha actualizado desde entonces.

"La ciudadanía no tiene acceso a lo que percibe, a día de hoy, como presidente del PP del Grupo Popular en el Congreso, ni qué otras rentas recibe, y en concepto de qué, por lo que no es de acceso público a cuánto asciende y quién paga la residencia en la que el actual jefe de la oposición vive en una Zona exclusiva de Madrid", argumenta el PSOE.

En la polémica ha incidido este jueves el ministro de Transportes, Óscar Puente, que en la red social X ha celebrado la iniciativa socialista: "Él solito se metió en este lío. Y no vamos a permitir que salga de él sin que aclare la verdad", ha escrito.

Una vez registrada, la proposición no de ley deberá examinarse primero en la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría y han frenado iniciativas que no versan sobre el control al Gobierno o que invaden competencias del presidente del Ejecutivo. También los letrados deberán indicar si son favorables a calificarla o aconsejan retoques formales.