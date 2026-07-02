El PP replica al PSOE que eran Ábalos y Cerdán a quienes les pagaban pisos: "Se creen que somos como ellos"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP considera que la iniciativa que ha registrado el PSOE para que el Congreso obligue a Alberto Núñez Feijóo a declarar cómo se costea su piso en Madrid es una "cortinilla de baño" para intentar tapar el 'caso Leire' y la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y ha remarcado que eran los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán a quienes les pagaban sus residencias.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha reaccionado así al conocer la proposición no de ley registrada por los socialistas con la que persiguen que la Cámara Baja obligue a Feijóo a detallar en su declaración de bienes y actividades cómo se paga la vivienda donde vive con su familia en Madrid.

Esta iniciativa tiene su origen en las insinuaciones que lanzó el propio presidente Pedro Sánchez a Feijóo en el último debate en el Pleno del Congreso sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE. El líder del PP replicó después que esa vivienda la paga él junto con la madre de su hijo.

Nada más conocer el contenido de la proposición, Muñoz ha aprovechado su perfil en 'X' para dejar claro que es a Ábalos y Cerdán a los que las tramas de corrupción, por la que el primero está condenado a 24 años de prisión y el segundo se encuentra investigado en varias causas, les pagaban sus viviendas.

"Se creen que somos como ellos", ha comentado la dirigente del PP, que acompaña su apunte, recogido por Europa Press, de dos noticias que recuerdan que Servinabar pagó casi 45.000 euros de alquiler por el ático en el que Cerdán se alojaba en la capital española, mientras que el empresario José Ruz, dueño de la constructora Levantina, hizo lo propio con el piso utilizado por Ábalos para sus encuentros con prostitutas.

Es más, Ester Muñoz ha llegado a acusar a los socialistas de estar utilizando esta iniciativa como "cortinilla de baño" para tratar de "tapar" que la Audiencia Nacional ha imputado este jueves a la cúpula de la Guardia Civil.