El PSOE se reivindica como el "dique de contención" ante la ultraderecha: "Se le tiene que poner coto y no blanquearla"

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en Ferraz - EVA ERCOLANESE

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reivindicado a su partido como el "dique de contención" ante la ultraderecha y ha asegurado que todas aquellas fuerzas políticas progresistas que quieran sumarse a los socialistas serán "bienvenidas".

"Se tiene que frenar a la ultraderecha, se le tiene que poner un coto y no blanquearla, como lo está haciendo el Partido Popular. Así que todas las fuerzas políticas que se sumen al proyecto de frenar a la ultraderecha, pues evidentemente serán bienvenidas", ha afirmado en '24 horas' de 'RNE' al ser preguntada por la iniciativa del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, para reflexionar sobre la unidad y el futuro de la izquierda.

Mínguez ha destacado que la "responsabilidad" del PSOE es ser el "dique de contención" ante la ultraderecha, "como venimos siendo y reivindicando". "Cualquier suma de fuerzas de izquierdas de progreso que se sumen a este objetivo será bienvenido", ha insistido.

De igual modo, ha cargado contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acusado de no "estar liderando una alternativa" y de "blanquear" a Vox.

"La ultraderecha es recortes, la ultraderecha es volver a un pasado que queremos dejarlo atrás", ha argumentado Mínguez, al tiempo que ha reiterado que su partido es "más necesario que nunca".

A juicio de la portavoz socialista, a PP y Vox "lo que menos les está interesando son los intereses de los ciudadanos" y ha asegurado que adelantan elecciones "mirando las encuestas". "Esta estrategia del señor Feijóo de que renuncia a los candidatos autonómicos porque solo tiene una obsesión, que es la Moncloa, le lleva a que estén haciendo un colapso" en los distintos territorios, ha criticado.