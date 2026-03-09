El PSOE replica a Feijóo por su "discurso vacío" y cree que acumula problemas sin resolver en Móstoles y Extremadura

Reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE encabezada por el secretario general, Pedro Sánchez.- PSOE

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha replicado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, señalando que es él quien tiene un "discurso vacío", después de que este reprochase que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, despliegue "consignas" como el 'No a la guerra' en lugar de propuestas.

Los socialistas consideran que Feijóo acumula problemas políticos sin resolver bajo su liderazgo y acumula "muchas frases y pocas soluciones", tras las acusaciones de acoso sexual al alcalde de Móstoles, el incidente en el 8M en Collado Villalba y la situación en Extremadura, donde Vox se opone a la investidura de la líder del PP, María Guardiola.

En un acto de campaña en Soria este mismo lunes, Feijóo reprochó a Sánchez que rescatase el 'No a la guerra' para expresar su rechazo a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, recalcando que "las consignas no dan de comer a los españoles", mientras que "las propuesta del PP, sí".

Estas palabras han molestado en Ferraz donde consideran que Feijóo "lleva meses instalado en un eslogan fácil" al mismo tiempo que su partido "acumula problemas políticos sin resolver bajo su liderazgo".

"Si hablamos de consignas, pocas cosas más repetidas que el discurso vacío del señor Feijóo. Porque mientras pronuncia frases grandilocuentes en campaña, los hechos cuentan una historia muy distinta", reprocha el PSOE en un comunicado.

En ese sentido afean que una concejala del PP en la localidad de Collado Villalba (Madrid) censurase una obra de teatro este domingo 8 de marzo, que posteriormente dimitió. "Costumbres de otros tiempos que en el PP siguen teniendo muy presentes".

SE LES VAN DIRIGENTES A VOX

En la misma línea acusan a Feijóo de no reaccionar ante el presunto caso de acoso sexual del alcalde de Móstoles a una exconcejala. "Treinta y tres días después de conocerse el caso, Feijóo sigue sin asumir responsabilidades, mientras la víctima ha tenido que abandonar su puesto y el alcalde continúa en el suyo" señalan.

Además, respecto a la situación en Extremadura, hacen hincapié en que Guardiola todavía no ha logrado su investidura por la negativa de Vox y recalcan que ahora el PP no tiene "ni presupuestos ni gobierno autonómico".

El PSOE también ha echado en cara que el exsecretario general de Nuevas Generaciones abandone el PP pidiendo el voto para Vox. "En esa carrera hacia la radicalización incluso se les descuelgan dirigentes", sostienen. Por tanto, consideran que el balance del liderazgo de Feijóo se reduce a "muchas frases, pocas soluciones y un PP cada vez más perdido".