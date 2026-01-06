PSOE replica a Feijóo que el Gobierno está representado en la Pascua Militar y Sánchez en una cumbre internacional

La ministra de Defensa, Margarita Robles y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, durante la Pascua Militar, en el Palacio Real, a 6 de enero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés/POOL

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha salido al paso de las críticas vertidas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Pascua Militar señalando que el Gobierno sí está representado en la festividad con la presencia de los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente.

Así ha respondido el partido a las reproches que ha vertido Feijóo esta mañana en un mensaje publicado en la red social X, en el que ha lamentado el "desplante" de Sánchez al Rey Felipe VI en la Pascua Militar, al tener prevista su asistencia a una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania en el Palacio del Elíseo de París (Francia).

"Ya vemos que al señor Feijóo los Reyes Magos no le han traído sentido de Estado. Mientras él critica, el Gobierno está representado en la Pascua Militar y el presidente trabaja en una cumbre internacional por la seguridad de España y de Europa", ha defendido la formación política en otro mensaje publicado en X.