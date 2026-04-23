El PSOE reprocha la "amnesia" de Rajoy en el juicio de 'Kitchen' y exige a Feijóo que aclare si le va a expulsar del PP

1080895.1.260.149.20260423140859 Archivo - La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una comparecencia en la sede del PSOE en Ferraz. - PSOE - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, considera "indecente" la "amnesia" que a su juicio ha sufrido el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy durante su declaración como testigo en el juicio del caso 'Kitchen' y ha urgido al actual líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, que aclare si va a expulsarle.

"No me suena, no me consta, no lo recuerdo, España entera ha visto en directo la severa amnesia de Mariano Rajoy en el juicio de la Kitchen", señala la 'número tres' del PSOE en un vídeo difundido por Ferraz, en el que apela directamente a Feijóo y le dice que "no puede serguir escondiendose" sino que tiene que dar explicaciones y asumir responsabilidades.

"Debe aclarar si va a exigir a Mariano Rajoy que abandone el PP", ha indicado, recalcando que "tiene que decidir si sigue siendo el líder menguante que calla y traga o quiere intentar tomar las riendas de su partido, aunque el cargo le vaya en ello". De lo contrario, apunta, "quedará claro que ampara la corrupción".

Pese a que la actual dirección del PP intenta desligarse de los hechos investigados --el presunto espionaje desde el Ministerio del Interior al extesorero del PP Luis Bárcenas para destruir pruebas en el año 2013-- Torró señala que "aquel PP de la Ktichen es el mismo PP que ahora continúa asentado en la sede pagada con dinero B". "Siguen rodeados de las paredes levantadas con el dinero negro de la corrupción", ha lanzado a continuación.

"Es evidente que la prioridad del Partido Popular no es nacional, siempre ha sido y es patrimonial y eso lo saben todos los españoles", ha indicado en referencia a los pactos autonómicos de PP y Vox donde los de Santiago Abascal han impuesto la "prioridad nacional" en las ayudas sociales.

Por tanto la dirigente socialista considera que ahora es el momento de que la justicia "haga justicia y sea igual para todos", según ha terminado.