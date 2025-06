El PSOE reprocha al PP que "siembre sospechas" sobre Correos al apuntar al papel de Leire Díez en el voto por correo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE acusa al PP de cruzar una nueva línea roja y sembrar "sospechas" sobre Correos y el resultado electoral de las generales del 23 de julio de 2023 después de que desde Génova dijesen que veían la participación de la militante socialista Leire Díez en el voto por correo con "extraordinaria preocupación y dudas".

Los socialistas consideran que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, todavía arrastra la frustración de las últimas elecciones por no haber sido presidente del Gobierno "y ahora apunta directamente al voto por correo, cuestionando incluso a una empresa pública como Correos", indican en un comunicado.

Ferraz replica así a las declaraciones del portavoz nacional del PP, Borja Sémper, que este mismo lunes apuntó al papel que jugó la militante socialista, situada en el centro de la polémica después de la publicación de unos audios en los que ofrece acuerdos con la Justicia a cambio de información comprometedora contra cargos de la Guardia Civil.

En julio de 2023 Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos y además directora de Productos y Servicios, según un mensaje publicado por ella en sus redes sociales y desvelado por 'El Confidencial' en el que menciona el papel que jugó para gestionar el voto por correo en esos comicios.

"Asistimos con extraordinaria preocupación ante el hecho de que la fontanera Leire Díaz y Juan Manuel Serrano, que dejó Correos --tras su presidencia-- con unas pérdidas millonarias, gestionaran el voto de más de dos millones y medio de españoles en las elecciones generales. Merece explicaciones urgentes", ha dicho el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en una rueda de prensa en la sede del partido.

"ABRAZA LAS TESIS DE ALVISE"

El PSOE considera que con estas declaraciones el PP está "poniendo en duda" el resultado de las elecciones sin pruebas ni argumentos, simplemente porque "no soportan que España no les eligiera".

"Feijóo aún arrastra la frustración del 23 de julio. Y ahora apunta directamente al voto por correo, cuestionando incluso a una empresa pública como Correos. Le recordamos que no es que no sea presidente porque no quiera, sino porque no puede. Y como siga así, dejará de ser líder de la oposición y no porque no quiera, sino porque no sabe", indican.

El PSOE considera que con esta posición el PP va más allá de las tesis de Vox y "abraza sin disimulo las del agitador ultra Alvise", apuntan, haciendo hincapié en que Feijóo fue presidente de Correos. "Ya no le vale ni su propio pasado", afean los socialistas.

DICEN QUE EL PP HIZO LO MISMO TRAS EL 11M

Por último indican que no es la primera vez que el PP actúa así porque en el año 2004 con Mariano rajoy al frente "intentaron desacreditar el resultado electoral porque no les gustaba" en referencia a las elecciones posteriores a los atentados del 11M.

"Hoy, dos décadas después, repiten la misma jugada con distinto decorado. Las malas artes del Partido Popular ni se renuevan ni se corrigen: solo se reproducen para atacar la democracia cuando no gobiernan. Todo les vale", terminan.

Este mismo lunes, Correos ha emitido un comunicado en el que asegura que Díez "nunca fue responsable del voto por correo" en ninguna convocatoria electoral. Según detalla esa labor la desempeñan desde la Dirección de Operaciones, un cargo que Díez nunca ha desempeñado.