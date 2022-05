PSOE insta al PP a responder por los audios de Villarejo y no se cierra a que el Congreso investigue las 'cloacas' -. Fi

Sus aliados animan al PSOE a apoyar la comisión de investigación sobre las 'cloacas' que está pendiente de debate

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha instado este martes al PP a dar explicaciones por los audios conocidos en los últimos días en los que el ex comisario José Manuel Villarejo habla con la ex secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, o la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre, y no ha cerrado la puerta a la comisión de investigación sobre las conocidas como 'cloacas del Estado' que demandan Unidas Podemos y sus aliados parlamentarios.

En una rueda de prensa en el Congreso, Gómez ha destacado que ni siquiera estando en la oposición el PP ha sido capaz de "depurar" sus anteriores acciones políticas y ha instado al partido de Alberto Núñez Feijóo a "dar explicaciones públicas" sobre todo lo relativo a casos como la 'Kitchen' o 'Tándem'.

A su juicio, los 'populares' deben responder públicamente de todas estas informaciones, "de extrema gravedad", con independencia de lo que acaben determinando los tribunales respecto a todas las piezas vinculadas a Villarejo.

Preguntado si todo esto podría ser objeto de una comisión de investigación en el Congreso y si podría incluirse en la que han pedido abrir Unidas Podemos y la mayoría de socios parlamentarios del Gobierno, Gómez ha señalado que su partido aún tiene que estudiar en profundidad qué quieren exactamente estas formaciones.

EL MARTES QUE VIENE, VEREMOS

"Es muy importante ver el radio, el alcance, el contenido y el objeto real", ha dicho, sin cerrar la puerta a apoyar la creación de esa comisión de investigación que este martes ha calificado formalmente la Mesa del Congreso y que será objeto de debate en la Junta de Portavoces la semana que viene.

Será entonces cuando el PSOE se pronuncie al respecto, aunque Gómez ya ha señalado que esas comisiones deben servir para dirimir "responsabilidades políticas y aportar luz" sobre los hechos investigados.

Antes que Gómez, algunos de los firmantes de esa iniciativa para abrir pesquisas en el Congreso han señalado que los nuevos audios de Villarejo hacen más necesario que nunca investigar la actuación de las denominadas 'cloacas' y si pueden estar vinculadas al espionaje político con el programa 'Pegasus'.

"Esto va mucho más allá de la 'Kitchen", ha comentado la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, incidiendo en que el Congreso debe dar vía libre a su petición para investigar. De su lado, Mireia Vehí, de la CUP, ha comentado que estas grabaciones dejan claro que, como decía el escritor Manuel Vázquez Montalbán, "el régimen del 78 es un estado de corrupción permanente".

EL PSOE DEBE PERMITIRLO

"El insoportable olor a podrido hace peligrar la democracia y la puede hacer enfermar", ha alertado el diputado de Compromís, Joan Baldoví, quien ha proclamado que siente "asco" comprobar como la cúpula del PP "contrataba a un delincuente para tapar sus delitos" y ha exigido explicaciones a Feijóo.

Para la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, las grabaciones conocidas estos días dejan claro que Cospedal "mintió" en la comisión de investigación sobre la 'Gürtel' y también en la relativa a la operación 'Kitchen'. "Las 'cloacas' hacen y deshacen sin que las instituciones se atrevan a pararles los pies", ha denunciado, instando al PSOE a permitir que su actuación sea objeto de investigación.

Por contra, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha avisado de que lo más probable es que sigan saliendo más audios y ha preferido reservarse su opinión. No obstante, ha pedido no "abusar" de las peticiones de comisión de investigación porque dejan de tener trascendencia si se piden para todo y se usan como un instrumento parlamentario más. "Hay que ser más selectivos", ha concluido.