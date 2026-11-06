El PSOE retoma la precampaña con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Urda

1131820.1.260.149.20261106195303 El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (d), participa en el acto 'La fuerza de la gente', a 6 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALENCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha iniciado el acto de este viernes en Valencia --con el que retoma la precampaña electoral rumbo a las generales del 29 de noviembre-- con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Una vez que el secretario general, Pedro Sánchez, ha entrado al polideportivo municipal de El Cabanyal, junto a la cabeza de lista por Valencia, Pilar Bernabé, la líder del PSPV, Diana Morant entre otros dirigentes socialistas; ha comenzado un minuto de silencio en recuerdo de los 69 fallecidos tras el choque de dos trenes de alta velocidad el pasado miércoles 28 de octubre.

A continuación ha comenzado una breve actuación musical de la cantante Ángela Cervantes y el guitarrista Miguel Sandoval, que han versionado un tema de Rosana dedicado a las víctimas.

5.000 ASISTENTES, LA MITAD SE QUEDARON FUERA

Antes del inicio del mitin, un portavoz de la organización ha pedido a los asistentes que ocuparan correctamente sus asientos porque el aforo máximo del polideportivo, de 2.500 personas, se ha visto desbordado: "Se han superado las expectativas" y "muchísima gente" ha quedado fuera.

Desde dos horas antes del acto, una larga cola de centenares de simpatizantes y militantes del PSOE ha rodeado el recinto para acceder el interior, muchos de ellos a gritos de "queremos entrar". En el exterior, en una de las calles aledañas, la organización ha instalado una pantalla y gran cantidad de sillas para que pudieran seguir el acto quienes no han podido acceder.

Fuentes del PSPV cifran en alrededor de 5.000 personas en total las personas que se han desplazado para el mitin, entre los que han podido acceder al polideportivo y los que no.

En uno de los laterales de los asientos se han situado decenas de representantes del profesorado valenciano, como gesto de apoyo a sus reivindicaciones en el marco de la huelga indefinida iniciada hace unos meses y actualmente paralizada. Antes del inicio, el público les ha dedicado unos aplausos.

Sánchez ha llegado al polideportivo sobre las siete de la tarde, con apretones de manos y selfis con los simpatizantes que estaban en la puerta durante su recorrido hasta la entrada. Dentro del polideportivo también ha habido un baño de masas cuando ha entrado el presidente y candidato, que ha tardado más de diez minutos en llegar al escenario hasta que ha comenzado el mitin, con una hora de retraso respecto a la convocatoria. Durante todo este paseíllo ha sonado la canción 'Llavors' de La Fúmiga.