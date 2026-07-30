El PSOE señala la "incapacidad" de Feijóo para "poner orden" tras la venta del ático y dice que "lo tienen de adorno"

Archivo - La secretaria de Organziación del PSOE, Rebeca Torró, en una rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal en Ferraz. - EVA ERCOLANESE - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del Partido Socialista, Rebeca Torró, ha señalado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, por su "incapacidad para poner orden", expresando que "lo tienen de adorno" tras la venta del ático que la Comunidad de Madrid adquirió para que fuera el despacho temporal de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, mientras se acometen obras en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

"Son los áticos, las inyecciones millonarias a Quirón que terminan en los áticos, el trasiego de dinero de todos los madrileños que va a parar a los áticos y no a servicios públicos", a expresado Torró a través de un mensaje en 'X'.

Por su parte, el secretario general del PSOE-M y ministro para la transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha recalcado que Ayuso "se estaba poniendo un piso gratis" y aunque el Ejecutivo regional ha anunciado que lo venderá ha insistido en que enseñe el expediente de compra del "ático de lujo".

Del mismo modo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha burlado de la decisión de la Comunidad de Madrid de poner en venta el ático que había adquirido para instalar oficinas de Presidencia durante las obras que se van a realizar en la Casa de Correos --donde tiene su despacho la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso-- y dedicar el dinero a la reconstrucción de la incendiada Sierra Oeste.

"Pero ¿dónde se va a meter esta mujer entonces durante las obras de la sede de la Comunidad de Madrid? Estamos ya todos con el corazón en un puño", ha ironizado Puente en su cuenta de 'X'.