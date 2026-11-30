Archivo - Palacio de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla - CCOO - Archivo

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE se sitúa tras el 29N como primera fuerza en Melilla y obtiene el único diputado que corresponde a la ciudad autónoma en el Congreso con el 50,01 por ciento de los votos, en una jornada electoral marcada por la evolución del voto en las dos ciudades autónomas tras la crisis migratoria.

El resultado sitúa a los socialistas al frente del escrutinio en Melilla, donde el reparto de representación parlamentaria se limita a un único escaño, por lo que la formación se impone como representante de la ciudad en la Cámara Baja y aumenta en 24,63 puntos respecto a los comicios generales de 2023, con un 25,38%.

Por su parte, el PP se sitúa como segunda fuerza con un 38,29% de los votos y casi once puntos menos respecto a las ultimas elecciones, que consiguieron el 49,16% de las papeletas. A este retroceso se suma Vox con un 9,20% y casi siete puntos menos.

Estos resultados dibujan un escenario diferente al de las últimas citas electorales, en las que el PP había conseguido consolidar su posición como principal fuerza política en Melilla anteriormente.

¿QUÉ PASÓ EN AÑOS ANTERIORES?

En Melilla, el resultado provisional del PSOE contrasta con el obtenido en las elecciones generales de julio de 2023, cuando el PP logró una holgada victoria al reunir 13.369 votos, el 49,2 por ciento del total. Los socialistas quedaron entonces como segunda fuerza, con 6.892 papeletas (25,4%), mientras que Vox consiguió 4.345 votos (16%).

Cuatro años antes, sin embargo, el escenario electoral estaba mucho más fragmentado. El PP ganó las elecciones de 2019 con 9.104 votos (29,6%), prácticamente empatado con Coalición por Melilla (CpM), formación de centroizquierda que obtuvo 8.925 papeletas (29%). Vox alcanzó entonces el 18,4 por ciento, con 5.669 votos, mientras que el PSOE se quedó en el 16,4 por ciento, con 5.042.

UNA CRISIS FRONTERIZA QUE MARCA EL CONTEXTO POLÍTICO

La evolución electoral de Melilla se produce, además, en un contexto marcado por la presión migratoria y la situación de la frontera con Marruecos, una cuestión que ha condicionado buena parte del debate político en esta ciudad autónoma y en la de Ceuta durante los últimos meses.

La crisis fronteriza del pasado verano, especialmente grave en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, volvió a situar el control migratorio, la seguridad y la capacidad de respuesta de las administraciones entre las principales preocupaciones políticas de ambas ciudades.