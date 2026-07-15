El PSOE sube 1,7 puntos en el CIS, pese a la condena a Ábalos, y saca casi ocho puntos de ventaja al PP, que cae dos

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MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE sube 1,7 puntos en estimación de voto en el Barómetro de Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de julio --el primero tras la condena al exministro José Luis Ábalos por el 'caso mascarillas'--, lo que le lleva a ampliar su ventaja sobre el PP a casi ocho puntos en un mes en el que el porcentaje de voto atribuido a los 'populares' desciende dos puntos.

El sondeo, realizado entre el 1 y el 6 de julio, tras la imputación a la directora general de la Guardia Civil, Merceces González, por el 'caso Leire', otorga al PSOE una estimación de voto del 33%, frente al 25,1% que calcula para el PP.

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