El PSOE sube el tono contra Junts y les avisa de que están votando junto con Vox, que quiere ilegalizarlos

La portavoz de la CEF, Montse Mínguez, ofrece una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha criticado que Junts haya tumbado esta semana el decreto ley del llamado 'escudo social' junto a PP y Vox, y les ha reprochado que sean la única fuerza independentista que vota en el Congreso junto a la formación de Santiago Abascal, a pesar de que estos les quieren "ilegalizar".

Considera, por tanto, que los de Carles Puigdemont tienen que "reflexionar" porque son la única formación "catalanista" e independentista "que se quedó votando con Vox" en la convalidación del decreto, ha manifestado en una entrevista en el programa 'Parlamento' de 'RNE', recogida por Europa Press.

"Les regalan el aplauso a los que les quieren ilegalizar", ha insistido la también diputada socialista por Lleida después de que esta misma semana Vox advirtiese de que, de llegar al poder, organizaría un referéndum para prohibir los partidos secesionistas.

Después de esta derrota parlamentaria, el PSOE sube el tono contra Junts, que a pesar de ser socio de investidura del presidente Pedro Sánchez decidió romper relaciones con el Gobierno el pasado otoño y advirtió que no apoyaría sus iniciativas.

SE DEJA CAER A LOS CATALANES POR UNA ESTRATEGIA NACIONAL

Mínguez ha recordado a los de Puigdemont que, no obstante, también dijeron que votarían a favor las iniciativas que supusieran una mejora para los catalanes y a su juicio esta medida va en esta línea.

"En el decreto del escudo social están", ha recalcado, incidiendo en medidas como el bono eléctrico y térmico o beneficios para trabajadores autónomos que afectan a miles de ciudadanos en Cataluña.

En este sentido ha apelado a los "alcaldes, exalcaldes y presidentes de Diputación" que hay dentro de Junts y afirma, conocen su territorio y las necesidades de sus ciudadanos a quienes, apunta, se ha dejado caer por "una estrategia más nacional".

Sobre si piensa que no podrán contar con Junts hasta que el expresidente Puigdemont no vuelva a España, dice que corresponde explicarlo a la formación catalana y ellos tendrán que rendir cuentas por haber dejado caer un decreto que beneficia a tanta gente.

EL PP PREGUNTA POR LA CALIDAD DE VIDA Y LUEGO VOTA EN CONTRA

La portavoz socialista también ha cargado contra el PP y les ha reprochado que en las sesiones de control al Gobierno pregunten por la calidad de vida de la gente, pero luego voten en contra de medidas que benefician a los ciudadanos. "Las preguntas que hacen el miércoles se convierten en votos en contra los jueves en los reales decretos", ha afeado.

Considera por tanto que quien se equivoca no es el Gobierno por intentar aprobar en un mismo decreto las medidas del escudo social y la moratoria antidesahucios sino los grupos que han votado en contra. El Ejecutivo, defiende, tiene una agenda clara y por tanto el gran perdedor es únicamente el ciudadano.