El PSOE tacha a Feijóo de "antipatriota" y se declara "harto" de sus "excusas" para no apoyar al Gobierno

Patxi López no renuncia a Presupuestos de 2025, aunque ya ve avanzado el ejercicio y, si no fuera posible, se presentarán los de 2026

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha tachado de "antipatriota" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y se ha declarado "harto" de lo que considera "excusas de mal pagador" para no apoyar el decreto ley del Gobierno con las primeras medidas para hacer frente a los aranceles anunciados por Donald Trump.

"¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con que se destinen más de 14.000 millones a ayudar a proteger las empresas y los trabajadores que puedan estar en riesgo? ¿Está o no de acuerdo con que se relancen esos sectores con ayudas del Gobierno para que busquen nuevos mercados? Sí o no, punto. El resto son excusas y uno está harto de las excusas del Partido Popular", ha zanjado.

En declaraciones a programa 'Parlamento' de 'Radio Nacional', recogidas por Europa Press, Patxi López explica que "sería muy irracional no aprobar un decreto que lo que busca es proteger a las empresas que pueden ser afectadas por los aranceles de la administración Trump y que busca relanzar a estas empresas buscando nuevos mercados, nuevos productos". "Diría muy poco de un PP que dice tener sentido de Estado", opina.

UN DÍA PARECE QUE SÍ, Y AL SIGUIENTE OTRA EXCUSA

En cambio, considera que "un día parece" que el PP va a apoyar el decreto ley y al día siguiente "parece que busca una excusa", como a su juicio ocurrió con el anuncio de Junts achacando a Cataluña el 25% de las ayudas.

"El Partido Popular utiliza excusas de mal pagador para no apoyar lo que debiera de apoyar, si tuviera sentido de Estado --ha dicho--. Nos han puesto cientos de excusas cada vez que no han querido aprobar algo y todas han acabado demostrándose que son falsas".

Y a Feijóo le sitúa "en la resistencia" al acuerdo y "hablando mal de España" cada vez que mantiene reuniones en Europa: "Es que es tremendo, y es de un antipatriotismo y una falta de institucionalidad que sólo se le conoce a Feijóo en los últimos tiempos", se lamenta.

ES INFANTIL DISTINGUIR ENTRE MONTERO Y CUERPO

El portavoz socialista también critica que el PP intente dividir al Gobierno señalando que con el ministro de Economia, Carlos Cuerpo, es más fácil hablar que con la vicepresidenta María Jesús Montero, pues considera que lo importante serán las medidas, no quién sea el interlocutor. "Es un infantilismo tremendo", denuncia.

En su opinión, esta "guerra arancelaria" declarada por Donald Trump ha puesto también en evidencia "quiénes son los aliados de Vox", que se posicionan antes con la administración norteamericana que con el campo español: "Menudo patrioterismo que tiene esta gente".

En ese contexto, ha criticado el rechazo de PP y Vox al decreto ley del reparto de menores migrantes y le parece "tremendo" que los 'populares' incurran en esa "falta de humanidad" y de "solidaridad".

LA IZQUIERDA NO PUEDE ATOMIZARSE

En cuanto la presentación de los presupuestos de 2025, Patxi López sostiene que el Gobierno de coalición tiene la voluntad de presentar un proyecto, aunque es verdad que el calendario ya ofrece poco margen pues estamos cerca del final del primer semestre. "Y, si no es posible los de este año, los del que viene", ha apostillado, subrayando que los presupuestos vigentes, aprobados en 2022, fueron suficientemente expansivos como para tener ahora "margen de maniobra" para afrontar los retos.

En su opinión, el escollo no es uno socio u otro, sino la búsqueda de acuerdos amplios que exige el panorama político. También señala las "tensiones" a la izquierda del PSOE, entre Sumar y Podemos, y espera que, cuando haya elecciones, "haya un cierto entendimiento para que la izquierda no se atomice". Y es que, según remarca, en la derecha no hay esas tensiones, pues el PP Y Vox se ponen de acuerdo "en el minuto cero, no en el uno".