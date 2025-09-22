El PSOE urge a Feijóo a asumir que Sánchez "tenía razón" al reconocer a Palestina y le acusa de "silencio cómplice"

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha retado este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a reconocer que el presidente Pedro Sánchez "tenía razón" cuando optó por el reconocimiento del Estado Palestino, una medida a la que se han ido sumando después otros países, y ha acusado al líder 'popular' de mantener un "silencio cómplice" en esta cuestión.

En rueda de prensa tras la reunión de la cúpula socialista, Mínguez ha recordado que en total ya hay 151 países que reconocen el Estado Palestino --Reino Unido, Australia, Portugal y Francia, entre los últimos--, lo que "evidencia que España no estaba sola" cuando dio ese paso en mayo de 2024 y el PP le reprochó que actuara a margen de los socios europeos.

"España es un gran país con una oposición muy pequeña que, en cuanto a temas internacionales, llega tarde, llega mal o no llega nunca", ha dicho Mínguez, antes de subrayar que nuestro país está "en el lado correcto de la Historia". "Si estuviera gobernando otro señor ¿dónde estaríamos? Igual no nos estaban ni esperando", ha lanzado, en referencia a Feijóo.

QUIEN PROTESTA "NO ES GENTUZA"

Por eso le ha preguntado "a qué espera para reconocer" que Sánchez "tenía razón". "Su silencio es cómplice y la gente no quiere silencios, la gente quiere manifestarse en contra de lo que estamos viendo en Gaza porque es insoportable", ha añadido.

Según Mínguez, "lo que está en juego es el alma del España" y el PP tiene que dejarse de "exabruptos", de "mirar a otro lado" y de "insultar" a las personas que se están manifestando en favor del pueblo gazatí.

"Ni kale borroka, ni gentuza. En España tenemos alma y las grandes ciudades se tienen que movilizar y demostrar que somos un gran país a pesar de esta oposición tan pequeña", ha dicho, mencionando expresamente al alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, quien, desde su punto de vista, con sus "insultos" hace "pequeñito al pueblo de Madrid".

ACABARÁN CON "MALA CONCIENCIA"

También se ha referido a la moción para la condena del genocidio que ha presentado el PSOE en los ayuntamientos. "Nosotros somos capaces de condenar a Hamás, pero la derecha es incapaz de condenar los que hace Netanyahu en Gaza", ha deslizado.

Además, ha avisado a los 'populares' de que van a acabar teniendo "mala conciencia" y ha recriminado a Feijóo que su "colapso" en política internacional le lleve a tener de referente a José María Aznar quien metió a España en un "museo de los horrores, mintió sobre los atentados del 11-M de 2004 y llevó al país a la guerra de Irak".